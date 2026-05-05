Мадонна надела корабль на голову на Met Gala 2026, который дополняла огромная фата
Она снова доказала, почему является одной из самых легендарных гостей этого известного модного мероприятия.
После недавнего появления Мадонны на фестивале Coachella, где ее ограбили, королева поп-музыки прибыла на Met Gala полностью в новом образе. Вместо своих фирменных белокурых волос, она выбрала готический образ, напоминающий тот, который она носила в культовом клипе на песню Frozen, поэтому надела черный парик.
Однако на самом деле этот образ певицы был отсылкой к картине 1945 года «Искушение святого Антония. Фрагмент II» художницы Леоноры Каррингтон. Интерпретация Мадонны была создана брендом Saint Lauren.
Образ включал элегантное черное платье с кружевом и разрезом на юбке, перчатки и обувь на высоченных платформах. Также украсила Мадонна платье шляпкой в виде большого корабля, к которому крепится фата-парус, которую несло семь помощников
Также костюм певицы дополняли такие детали как подвеска-птичка на шее, труба в руке и макияж с розовыми румянами.