Мадонна надела корабль на голову на Met Gala 2026, который дополняла огромная фата

Она снова доказала, почему является одной из самых легендарных гостей этого известного модного мероприятия.

Мадонна / © Associated Press

После недавнего появления Мадонны на фестивале Coachella, где ее ограбили, королева поп-музыки прибыла на Met Gala полностью в новом образе. Вместо своих фирменных белокурых волос, она выбрала готический образ, напоминающий тот, который она носила в культовом клипе на песню Frozen, поэтому надела черный парик.

Однако на самом деле этот образ певицы был отсылкой к картине 1945 года «Искушение святого Антония. Фрагмент II» художницы Леоноры Каррингтон. Интерпретация Мадонны была создана брендом Saint Lauren.

Образ включал элегантное черное платье с кружевом и разрезом на юбке, перчатки и обувь на высоченных платформах. Также украсила Мадонна платье шляпкой в виде большого корабля, к которому крепится фата-парус, которую несло семь помощников

Также костюм певицы дополняли такие детали как подвеска-птичка на шее, труба в руке и макияж с розовыми румянами.

