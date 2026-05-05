Хайди Клум стала живой скульптурой на Met Gala: все только и говорят о выходе модели

Хайди Клум / © Associated Press

На нынешнем Met Gala, темой которого было «Мода — это искусство», знаменитости соревновались, чтобы увидеть, кто сможет интерпретировать искусство наиболее буквально. Однако немецкая модель и ведущая Хайди Клум решила пойти проверенным путем, который использует каждый год на Хэллоуин — выбрала костюм, который изменил ее до неузнаваемости.

С помощью специальных накладок из латекса и атрибутов гримеров она превратилась в мраморную фигуру, вдохновленную классической скульптурой.

Ее костюм имитировал текстуру камня, весь образ был дополнен «мокрой драпировкой» — эффектом, имитирующим то, как ткань облегает тело в классическом искусстве.

