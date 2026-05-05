Сестри Дженнер одягли схожі сукні на Met Gala і викликали фурор, бо це було красиво

Сестри Дженнер / © Associated Press

Кайлі та Кендалл Дженнер традиційно з’явилися на Met Gala — головній модній події Нью-Йорка, яка збирає під одним дахом зірок і багатіїв. Телезірки обрали образи від різних брендів, однак їхній дизайн був дуже схожим, що привернуло увагу.

Кайлі одягла сукню від Schiaparelli, яка мала імітацію оголеного тіла через бежевий топ, що обтискав її струнку фігуру. Також вбрання мало дуже пишну спідницю з перлами, яка була імітацією скинутої на бедра сукні.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Довгий шлейф і кольори вбрання робили його гламурним, вишуканим та спокусливим. Кайлі доповнила образ висвітленими бровами, гарною зачіскою і дуже довгим манікюром.

Кендалл же обрала сукню від Gap Studio, створену дизайнером Заком Позеном, який також розробив колись найтехнологічнішу сукню Met Gala для Клер Дейнс. Як і в разі з Кайлі, вбрання Кендалл мало імітацію оголених грудей.

Також сукня була подібна за кольором, однак дизайн в іншому кардинально відрізнявся, як і тканина, з якої її пошили.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

