- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 1 хв
У квітковій сукні і великих сережках: королева Матильда побувала на виставці
Королева Бельгії Матильда та історик Пітер Франсуа відвідали королівську виставку «75 років історії», присвячену конкурсу імені королеви Єлизавети, у концертному залі Flagey у Брюсселі.
Цьогорічний конкурс, присвячений віолончелі, відбудеться з 4 по 30 травня.
Її Величність з'явилася на виставці у сукні без рукавів із квітковим принтом, до якої підібрала сірі туфлі-човники на підборах. У неї на зап'ясті були її улюблені браслети та золотий годинник, а у вухах великі сережки. Матильда зробила укладання, макіяж з акцентом на очі та підкреслила губи помадою.
Також днями королева з'явилася на виставці в Брюгге, де сяяла в зеленій сукні від Natan Сouture без рукавів.