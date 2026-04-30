Королева Матильда у молочно-білому аутфіті улюбленого бренду приїхала на церемонію
Королева Матильда обрала світлий образ для відвідин світської церемонії у Брюсселі.
Її Величність була присутня на 27-й церемонії вручення премії Womed Award найкращій жінці-підприємиці, організованій у Брюсселі.
Для появи дружина короля Філіпа обрала вбрання від улюбленого бренду Natan Couture, що складається з кремової блузки і штанів, розшитих паєтками. Волосся Матильда зібрала в зачіску, одягла золоті сережки з діамантами та свою сапфірову каблучку на палець, а також улюблений золотий браслет та годинник на зап'ястя.
Читаючи промову королева надягла окуляри для читання, як це часто робить королева Камілла, яка, до речі, вчора відвідала Національну бібліотеку в Нью-Йорку, де також виступила з промовою.