Шведська принцеса Софія надихнулася Меланією Трамп, обираючи образ для урочистого моменту

Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / © Getty Images

Реклама

41-річна принцеса Софія з'явилася на святковому заході в елегантній небесно-блакитній сукні міді з крепу від Roland Mouret, зверху накинула нюдову накидку з м'якої тканини, а також взула нюдові туфлі-човники на високій шпильці Christian Louboutin і в руках тримала невеликий клатч Susan Szatmary x Bolon Official. А родзинкою її образу став блакитний капелюх та діамантові сережки-вісячки, гарний макіяж на обличчі та кілька браслетів на зап'ясті.

Принцеса Софія в цьому образі нагадала нам першу леді США Меланію Трамп, яка часто одягає капелюхи, які приховують її обличчя від публіки.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images

Її чоловік принц Карл Філіп одягнув синій костюм, білу сорочку та синю краватку в принт. Його образ відмінно гармонував із образом його дружини.

Реклама

Принцеса Софія та принц Карл Філіп з дітьми / © Getty Images

Але зачарували всіх присутніх не принц та принцеса, а їхня однорічна дочка принцеса Інес. Вона була одягнена в милу квіткову сукню, білі колготи та балетки з бантами. Спочатку її сфотографували на руках у батька принца Карла Філіпа, а потім на руках у бабусі — королеви Сільвії, коли сім'я зібралася на балконі.

Королева Сільвія з онуками та маленькою принцесою Інес на руках / © Getty Images

Новини партнерів