Шведська принцеса Софія надихнулася Меланією Трамп, обираючи образ для урочистого моменту
Шведська принцеса Софія з'явилася з чоловіком принцом Карлом Філіппом та їхніми дітьми на святкуванні 80-річчя короля Карла Густава.
41-річна принцеса Софія з'явилася на святковому заході в елегантній небесно-блакитній сукні міді з крепу від Roland Mouret, зверху накинула нюдову накидку з м'якої тканини, а також взула нюдові туфлі-човники на високій шпильці Christian Louboutin і в руках тримала невеликий клатч Susan Szatmary x Bolon Official. А родзинкою її образу став блакитний капелюх та діамантові сережки-вісячки, гарний макіяж на обличчі та кілька браслетів на зап'ясті.
Принцеса Софія в цьому образі нагадала нам першу леді США Меланію Трамп, яка часто одягає капелюхи, які приховують її обличчя від публіки.
Її чоловік принц Карл Філіп одягнув синій костюм, білу сорочку та синю краватку в принт. Його образ відмінно гармонував із образом його дружини.
Але зачарували всіх присутніх не принц та принцеса, а їхня однорічна дочка принцеса Інес. Вона була одягнена в милу квіткову сукню, білі колготи та балетки з бантами. Спочатку її сфотографували на руках у батька принца Карла Філіпа, а потім на руках у бабусі — королеви Сільвії, коли сім'я зібралася на балконі.