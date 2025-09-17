- Дата публікації
Категорія
- Суспільство
- 184
- 1 хв
Знову сховалася: Меланія Трамп вдягла капелюх з широкими крисами й підібрала під колір краватку чоловіка
Для першої зустрічі з королем Чарльзом ІІІ Меланія Трамп обрала капелюх з широкими крисами, який майже повністю закрив її обличчя.
Сьогодні, 17 вересня, президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп прибули до Великої Британії для зустрічі з королем Чарльзом ІІІ та королевою Каміллою.
У Віндзорському замку пару зустрічали також принц і принцеса Уельські.
Для виходу Меланія обрала розкішний чорний приталений жакет і вузьку спідницю-міді. Образ вона доповнила човниками на високих підборах і капелюхом кольору стиглої вишні.
Капелюх мав широкі криси, які майже повністю прикривали обличчя першої леді США. Цікаво, що краватка Дональда Трампа була підібрана під колір капелюха Меланії.
Нагадаємо, що на інавгурацію дружина Трампа теж вдягла широкий капелюх, чим викликала одночасно захоплення й хвилю жартів.