ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Знову сховалася: Меланія Трамп вдягла капелюх з широкими крисами й підібрала під колір краватку чоловіка

Для першої зустрічі з королем Чарльзом ІІІ Меланія Трамп обрала капелюх з широкими крисами, який майже повністю закрив її обличчя.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Меланія Трамп у Віндзорському замку

Меланія Трамп у Віндзорському замку / © Associated Press

Сьогодні, 17 вересня, президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп прибули до Великої Британії для зустрічі з королем Чарльзом ІІІ та королевою Каміллою.

У Віндзорському замку пару зустрічали також принц і принцеса Уельські.

Для виходу Меланія обрала розкішний чорний приталений жакет і вузьку спідницю-міді. Образ вона доповнила човниками на високих підборах і капелюхом кольору стиглої вишні.

Меланія Трамп у Віндзорському замку / © Associated Press

Меланія Трамп у Віндзорському замку / © Associated Press

Меланія Трамп у Віндзорському замку / © Associated Press

Меланія Трамп у Віндзорському замку / © Associated Press

Капелюх мав широкі криси, які майже повністю прикривали обличчя першої леді США. Цікаво, що краватка Дональда Трампа була підібрана під колір капелюха Меланії.

Меланія Трамп у Віндзорському замку / © Associated Press

Меланія Трамп у Віндзорському замку / © Associated Press

Меланія Трамп у Віндзорському замку / © Associated Press

Меланія Трамп у Віндзорському замку / © Associated Press

Нагадаємо, що на інавгурацію дружина Трампа теж вдягла широкий капелюх, чим викликала одночасно захоплення й хвилю жартів.

Образ Меланії Трамп для інавгурації її чоловіка / © Getty Images

Образ Меланії Трамп для інавгурації її чоловіка / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie