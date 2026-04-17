Король Карл Густав відвідав Львів: ексклюзивні кадри з візиту шведського монарха

Король Карл XVI Густав

Цього разу Її Величність королева, на жаль, не склала чоловікові компанію. У Львові короля зустрів президент Володимир Зеленський. Разом з Його Величністю приїхала також урядова делегація.

З Леді.ТСН.ua поділилася ексклюзивними фотографіями з візиту короля власниця каналу «Все про Роял» Карина Поліщук.

Їй вдалося побачити і сфотографувати Карла Густава, коли він приїхав до храму, який нещодавно постраждав від дрона. Там на нього чекав хор «Дударик», який виконав пісні українською і шведською мовами.

Після цього Його Величності показали руйнування храму та сусідньої будівлі, після чого він провів розмову з жителями старошведського села.

Під час візиту монарх підкреслив, що Україна — це країна, яка є вкрай важливою для Європи, і підтримка українців серед шведського суспільства дуже сильна.

