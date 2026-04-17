Король Карл Густав відвідав Львів: ексклюзивні кадри з візиту шведського монарха

Це другий візит Його Величності від 2008 року, коли Карл Густав відвідував Україну зі своєю дружиною королевою Сільвією.

Король Карл XVI Густав

Цього разу Її Величність королева, на жаль, не склала чоловікові компанію. У Львові короля зустрів президент Володимир Зеленський. Разом з Його Величністю приїхала також урядова делегація.

З Леді.ТСН.ua поділилася ексклюзивними фотографіями з візиту короля власниця каналу «Все про Роял» Карина Поліщук.

Їй вдалося побачити і сфотографувати Карла Густава, коли він приїхав до храму, який нещодавно постраждав від дрона. Там на нього чекав хор «Дударик», який виконав пісні українською і шведською мовами.

Після цього Його Величності показали руйнування храму та сусідньої будівлі, після чого він провів розмову з жителями старошведського села.

Під час візиту монарх підкреслив, що Україна — це країна, яка є вкрай важливою для Європи, і підтримка українців серед шведського суспільства дуже сильна.

