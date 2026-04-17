У перлах і блакитному вбранні з мереживом: імператриця Масако на весняній вечірці в саду
Імператриця Японії у ніжному ансамблі з’явилася на традиційному заході в саду.
Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако влаштували традиційну весняну вечірку в імператорському саду палацу Акасака в Токіо. У заході взяли участь члени імператорської родини.
Імператриця з’явилася там у ніжному образі. Вона була одягнена у блакитне вбрання, яке складалося з сукні міді та жакета з білим мереживом на комірі й манжетах.
Аутфіт Масако доповнила блакитним капелюхом з білим мереживом, таким самим клатчем і білими рукавичками. Взута вона була в біло-блакитні шкіряні туфлі на зручних підборах.
Її Величність зробила макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами, а шию — перлинним намистом.
Імператор одягнув чорний фрак, сірий жилет, білу сорочку, бежеву смугасту краватку та сірі смугасті штани.
Нагадаємо, на вечірці в саду була присутня також донька імператорського подружжя — принцеса Айко, яка одягла костюм блідо-лавандового кольору з мереживними акцентами.