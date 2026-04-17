Гендиректор ДТЕК Тімченко зайняв перше місце в рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу»

Максим Тімченко

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зайняв перше місце в рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу».

Про це свідчить рейтинг видання delo.ua.

В рейтингу зазначається, що компанії, якими керують переможці рейтингу СЕО, є лідерами у своїх галузях. Зокрема ДТЕК - в енергетиці.

Окрім того, Тімченко також став переможцем у спеціальній номінації «Лідер інвестицій у відновлення».

Цю нагороду отримують ті керівники, які послідовно стверджують роль своїх компаній у відновленні інфраструктури України.

Раніше Тімченко увійшов в "ТОП-25 найкращих CEO воєнного часу" за версією видання Forbes Ukraine.