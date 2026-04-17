- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
Гендиректор ДТЕК Тімченко зайняв перше місце в рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу»
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зайняв перше місце в рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу».
Про це свідчить рейтинг видання delo.ua.
В рейтингу зазначається, що компанії, якими керують переможці рейтингу СЕО, є лідерами у своїх галузях. Зокрема ДТЕК - в енергетиці.
Окрім того, Тімченко також став переможцем у спеціальній номінації «Лідер інвестицій у відновлення».
Цю нагороду отримують ті керівники, які послідовно стверджують роль своїх компаній у відновленні інфраструктури України.
Раніше Тімченко увійшов в "ТОП-25 найкращих CEO воєнного часу" за версією видання Forbes Ukraine.