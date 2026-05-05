Возлюбленная Паттинсона — Сьюки Уотерхаус — в пудрово-розовом платье с декольте до пупка позировала на Met Gala
34-летняя модель и актриса предстала на модном событии в образе греческой богини.
Возлюбленная Роберта Паттинсона — Сьюки Уотерхаус — посетила благотворительный Бал Института костюма Met Gala 2026, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Актриса выбрала для своего появления кастомное пудрово-розовое платье с драпировкой длины макси от Michael Kors. Наряд имел длинные хвосты-шлейфы и акцентированное глубокое декольте до пупка.
У нее были распущенные волосы, которые она украсила, словно греческая богиня, аксессуаром в виде ободка с листьями от Boucheron Fine Jewelry.
Уотерхаус сделала макияж с блестящими тенями и завершила лук браслетом и кольцами из этого же комплекта.