Астрологический прогноз на 6 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день негативной — «темной» — энергетики, когда не стоит браться за важные дела — они заведомо обречены на провал — и общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Символ дня: золотая паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин.
Счастливые камни дня: хризолит, лабрадор.
За какую часть тела отвечает: пупочный центр.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и выматывают человека: облегчить состояние больного можно, вовремя обратившись к врачу и скрупулезно следуя всем его предписаниям.
Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету — ограничения в питании благоприятно скажутся на состоянии здоровья.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она позволит визуально сбросить как минимум несколько лет.
Дачные работы дня: можно прививать плодовые деревья, омолаживая их таким образом.
Магия и мистика дня: время благоприятно для проведения обрядов, использующих волшебную силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их смысл будет понятным только в случае правильной расшифровки его символов.
Табу дня: под категорическим запретом находится алкоголь и сильнодействующие препараты.
Цитата дня: «Я рассчитываю на хорошее в людях. Я сам не без греха, потому не считаю себя вправе заострять внимание на ошибках других» (Махатма Ганди).
