Путин боится ударов по Москве: зачем Кремлю "перемирие" на 9 мая

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Парад 9 мая в Москве, годами являвшийся одним из главных символов российской пропаганды, в этом году превратился для Кремля в проблему безопасности. Российские власти опасаются возможных атак украинских дронов и других инцидентов во время праздничных мероприятий.

Об этом в колонке NV написал журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, для российского диктатора Владимира Путина День победы давно стал не только исторической датой, но и важным элементом государственной идеологии и оправдания войны против Украины.

Реклама

Автор отмечает, что именно из-за опасений за безопасность Москва пытается продвигать идею кратковременного "перемирия" накануне 9 мая. Речь идет не о реальном стремлении завершить боевые действия, а о желании спокойно провести парад на Красной площади.

На этом фоне в РФ ужесточились меры безопасности. В Москве устанавливают блокпосты, ограничивают мобильный интернет, а российские Telegram-каналы сообщают об усиленной охране в центре столицы.

Кроме того, в этом году парад в Москве впервые за многие годы может пройти без масштабной демонстрации тяжелой военной техники. Западные медиа связывают это как с рисками безопасности, так и с потерями российской армии на фронте.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина будет действовать зеркально по поводу любых действий России и внимательно следить за соблюдением режима тишины.

Реклама

Путин панически боится 9 мая - последние новости

Напомним, в ночь на 4 мая дроны атаковали Москву . Произошло это за несколько дней до парада на 9 Мая. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил инцидент. По его словам, беспилотник попал в здание в районе улицы Мосфильмовской.

В то же время российское Минобороны отчиталось, что их ПВО якобы сбило 117 беспилотников над регионами РФ.

OSINT-аналитики канала Exilenova+ сообщили, что дрон типа FP-1 упал в 6 км от Кремля и всего в 3 километрах от здания Министерства обороны. Специалисты отмечают, что это первое зафиксированное присутствие украинских ударных БпЛА в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время.

Новости партнеров