Первые подробности атаки на Москву 4 мая: дров упал за 6 км от Кремля

Последствия атаки / © Associated Press

Реклама

Ночью в Москву долетел дальнобойный ударный беспилотник типа FP-1. Дрон взорвался всего в 3 километрах от здания Министерства обороны РФ и в 6 километрах от Кремля.

Об этом сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

«Упавший сегодня ночью в Москве БпЛА оказался полноценным ударным дроном типа FP-1. Это первое зафиксированное присутствие украинских ударных дронов в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время», — говорится в сообщении.

Реклама

Известно, что беспилотник уносит боевую часть весом до 120 килограммов и летит на расстояние до 1600 километров.

Последствия атаки / © Associated Press

Атака на Москву — последние новости

В ночь на 4 мая беспилотники атаковали Москву и Московскую область, что привело к взрывам и повреждениям. В результате одного из взрывов на Мосфильмовской улице пострадал жилой комплекс. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в доме на 36 этаже выбило стены трех комнат.

Российское Минобороны на утро заявило, что ПВО якобы сбила 117 беспилотников над регионами РФ.

Новости партнеров