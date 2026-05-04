Рецепты
103
1 мин

Морковный пирог: рецепт быстрой в приготовлении выпечки

Это бюджетный, ароматный и быстрый в приготовлении пирог с добавлением моркови, которая придаст выпечке красивый цвет и нежный вкус.

Екатерина Труш
Десерт получается сочным, в меру сладким, с апельсиновым ароматом и понравится как детям, так и взрослым.

Ингредиенты:

  • морковь очищенная — 200 гр;

  • мука пшеничная — 250 гр;

  • яйца куриные — 3 шт;

  • сахар — 150 гр;

  • растительное масло — 100 гр;

  • разрыхлитель — 12 гр;

  • апельсин — 1 шт;

  • соль — щепотка;

  • сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Апельсин помойте, обсушите бумажным полотенцем и снимите цедру.

  2. Морковь очистите, и натрите на мелкую терку.

  3. В миску просейте муку с разрыхлителем, всыпьте сахар, соль и перемешайте.

  4. Добавьте морковь, цедру апельсина, яйца, растительное масло, затем всыпьте сухую массу и перемешайте венчиком до однородности.

  5. Форму для выпекания смажьте слегка растительным маслом, вылейте в нее тесто и разровняйте.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой.

  7. Пирог достаньте из духовки, остудите, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Апельсиновую цедру можно заменить в пироге ванильным сахаром и корицей.

