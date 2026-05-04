- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 1 мин
Морковный пирог: рецепт быстрой в приготовлении выпечки
Это бюджетный, ароматный и быстрый в приготовлении пирог с добавлением моркови, которая придаст выпечке красивый цвет и нежный вкус.
Десерт получается сочным, в меру сладким, с апельсиновым ароматом и понравится как детям, так и взрослым.
Ингредиенты:
морковь очищенная — 200 гр;
мука пшеничная — 250 гр;
яйца куриные — 3 шт;
сахар — 150 гр;
растительное масло — 100 гр;
разрыхлитель — 12 гр;
апельсин — 1 шт;
соль — щепотка;
сахарная пудра.
Приготовление:
Апельсин помойте, обсушите бумажным полотенцем и снимите цедру.
Морковь очистите, и натрите на мелкую терку.
В миску просейте муку с разрыхлителем, всыпьте сахар, соль и перемешайте.
Добавьте морковь, цедру апельсина, яйца, растительное масло, затем всыпьте сухую массу и перемешайте венчиком до однородности.
Форму для выпекания смажьте слегка растительным маслом, вылейте в нее тесто и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой.
Пирог достаньте из духовки, остудите, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Апельсиновую цедру можно заменить в пироге ванильным сахаром и корицей.