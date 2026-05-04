Голубизна на кончиках пальцев / © Credits

Издание Woman&Home рассказало, что весной резко возрастает спрос на нежные оттенки в маникюре, особенно на акварельные и пудрово-голубые французские кончики. И это не случайно.

На фоне тренда на «естественную красоту», максимально естественно выглядят прозрачные текстуры и едва заметные цвета, то есть классический френч переживает новое рождение, но теперь с цветным акцентом.

Голубой, от еле заметного небесного оттенка, до глубокого темно-синего, становится главным героем весенне-летнего сезона. Он добавляет образу свежести, но не перегружает образ.

Голубой микрофренч

Минимализм в чистом виде. Тонкая, почти графическая линия вдоль края ногтя вместо классической дуги. Идеально для тех, кто любит «едва заметную» красоту. Лучше всего смотрится со светло-голубым оттенком на нюдовой или полупрозрачной базе.

Квадратная форма и пудрово-голубой

Квадратные ногти — один из главных трендов 2026 года. В сочетании с френчем они создают четкий и современный силуэт. Пудровый голубой добавляет мягкости этому графическому образу.

Кобальтовый акцент

Если вам хочется немного смелости, выбирайте насыщенный кобальтовый. Благодаря минималистичному дизайну он не имеет слишком яркого вида, но работает как стильный аксессуар, будто яркая сумка или серьги.

Короткие ногти и нежно голубой

Если вы только знакомитесь с цветным френчем, начните с короткой длины. Нежный голубой выглядит очень аккуратно и делает маникюр максимально «удобным» для восприятия.

Двойной френч

Два параллельных кончика вместо одного, и ваш маникюр уже выглядит интереснее. Голубой здесь особенно выигрышный, он напоминает джинс и идеально подходит к летним образам.

Индивидуальный микс оттенков

Один из самых интересных трендов — кастомные цвета. Мастера смешивают гели, чтобы создать уникальный оттенок именно под ваш тон кожи или настроение. Это может быть как база, так и сам френч. В результате вы получаете максимально персонализированный маникюр.

Темно-синий френч

Этот цвет уже называют «новым бордовым», он выглядит сдержанно и элегантно, и напоминает любимые темные джинсы — универсальный вариант на все случаи жизни.

Голубой френч — это не просто еще один тренд, а ответ на наш запрос о легкости, универсальности и сдержанной элегантности. Он не требует смелости, как яркие неоновые цвета, но и не выглядит скучно, как классический нюд.

