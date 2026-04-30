Туапсе 2.0: Россию накрывает новая волна взрывов, над нефтяными объектами дымные «грибы» (фото, видео)

Атака на Пермь.

Реклама

Дополнено новыми материалами

В российском городе Пермь, в 1500 км от украинской границы, сегодня утром снова раздались взрывы. В одном из районов наблюдается большой белый столб дыма. Кроме того, в Пермском крае продолжает гореть атакуемая накануне нефтеперекачивающая станция.

Об этом сообщили российские паблики и телеграммы-каналы.

В Перми несколько раз в течение ночи выли сирены. Утром местные жители жаловались в сети, что в южной части города произошло несколько взрывов. Возникло сильное задымление.

Реклама

В то же время, ресурс ASTRA пишет о том, что «произошла авария с выбросом опасного вещества». В городе из громкоговорителей раздается предупреждение.

Официально местные власти не комментировали событие. Ночью мониторинговые системы дважды предупреждали о «желтом уровне» опасности в отношении БПЛА в регионе.

Атака на Пермь - видео, фото

Дата публикации 08:22, 30.04.26 Новый день – новый взрыв: Пермь накрыл белый гриб дыма

Пермь снова атаковали беспилотники.

Ночные взрывы в РФ

Российское Минобороны утром традиционно отчиталось об отражении атаки дронов. Якобы их силы ПВО ночью сбили 189 беспилотников над разными регионами РФ.

Между тем Телеграмм-каналы информировали, что громко было в Дзержинске Нижегородской области. Произошло около десяти взрывов в разных районах города. В небе наблюдали вспышки. Дым виден со стороны завода взрывчатых веществ имени Свердлова, который ранее был под атакой.

Реклама

В этой же области раздавались взрывы в южной и центральной части Кстово. Кроме того, на территории Липецкой области был объявлен красный уровень опасности. Громко было в Липецке.

Удар по Перми

Прошлой ночью СБУ поразила ключевую нефтестанцию РФ у Перми. Дроны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», что в более чем 1500 км от украинской границы.

После атаки украинских БпЛА на станцию по перекачке нефти в Пермском крае загорелись по меньшей мере два резервуара с топливом. Вспыхнул масштабный пожар, поднялся гигантский столб дыма над промышленным объектом.

Новости партнеров