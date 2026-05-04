Цены на топливо: сколько стоят бензин и дизель после выходных
На 4 мая в Украине не фиксируется заметных ценовых колебаний на автозаправочных станциях.
На украинском рынке горючего существенных ценовых изменений не наблюдается. В то же время, стоимость дизельного топлива в разных сетях АЗС отличается на 3 грн за литр, а бензина А-95 — на 6 грн.
Об этом пишет «Фокус».
Цены на АЗС 4 мая
«Укрнефть»:
бензин 95 Energy — 69,90 грн/л
бензин А-95 — 69,90 грн/л
бензин А-92 — 66,90 грн/л
бензин 98 Energy — 78,90 грн/л
дизельное топливо — 86,90 грн/л
дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л
автомобильный газ — 47,90 грн/л
BVS:
бензин А-95 — 72,90 грн/л
бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л
бензин А-98 — 80,90 грн/л
бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л
дизельное топливо — 89,90 грн/л
дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л
автомобильный газ — 47,90 грн/л
UPG:
бензин upg100 — 80,90 грн/л
бензин upg95 — 74,90 грн/л
бензин А-95 — 72,90 грн/л
дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л
дизель upg — 88,90 грн/л
газ — 49,00 грн/л
WOG:
бензин А-95 — 75,90 грн/л
бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л
бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л
дизельное топливо — 89,90 грн/л
дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л
автомобильный газ — 49,90 грн/л
OKKO:
бензин А-95 — 75,90 грн/л
бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л
бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л
дизельное топливо — 89,90 грн/л
дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л
автомобильный газ — 49,90 грн/л
Напомним, бывший глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что состоится вторая волна по удорожанию горючего. Основным фактором, влияющим на цену бензина и дизельного топлива, является стоимость нефти на мировых рынках.