Дата публикации
Деньги
1638
2 мин

Цены на топливо: сколько стоят бензин и дизель после выходных

На 4 мая в Украине не фиксируется заметных ценовых колебаний на автозаправочных станциях.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
АЗС удерживают стоимость горючего на стабильном уровне

На украинском рынке горючего существенных ценовых изменений не наблюдается. В то же время, стоимость дизельного топлива в разных сетях АЗС отличается на 3 грн за литр, а бензина А-95 — на 6 грн.

Об этом пишет «Фокус».

Цены на АЗС 4 мая

«Укрнефть»:

  • бензин 95 Energy — 69,90 грн/л

  • бензин А-95 — 69,90 грн/л

  • бензин А-92 — 66,90 грн/л

  • бензин 98 Energy — 78,90 грн/л

  • дизельное топливо — 86,90 грн/л

  • дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л

  • автомобильный газ — 47,90 грн/л

BVS:

  • бензин А-95 — 72,90 грн/л

  • бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л

  • бензин А-98 — 80,90 грн/л

  • бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л

  • дизельное топливо — 89,90 грн/л

  • дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л

  • автомобильный газ — 47,90 грн/л

UPG:

  • бензин upg100 — 80,90 грн/л

  • бензин upg95 — 74,90 грн/л

  • бензин А-95 — 72,90 грн/л

  • дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л

  • дизель upg — 88,90 грн/л

  • газ — 49,00 грн/л

WOG:

  • бензин А-95 — 75,90 грн/л

  • бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л

  • бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л

  • дизельное топливо — 89,90 грн/л

  • дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л

  • автомобильный газ — 49,90 грн/л

  • OKKO:

  • бензин А-95 — 75,90 грн/л

  • бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л

  • бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л

  • дизельное топливо — 89,90 грн/л

  • дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л

  • автомобильный газ — 49,90 грн/л

Напомним, бывший глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что состоится вторая волна по удорожанию горючего. Основным фактором, влияющим на цену бензина и дизельного топлива, является стоимость нефти на мировых рынках.

