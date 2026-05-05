При каких условиях Украина продолжит перемирие: Буданов объяснил

Готова ли Украина продолжить прекращение огня: Буданов очертил главное условие

Если прекращение огня с Россией, которое объявил президент Зеленский, будет взаимным с российской стороны, Украина продолжит его.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

«Перемирие, которое ввела Украина, свидетельствует о подлинном желании мира с нашей стороны. Не в привязке к каким-то датам ради насадки идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности. Если прекращение огня, которое объявил Президент, будет взаимным, мы продолжим его», — сказал экс-глава ГУР.

По его мнению, это перемирие даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира.

«Президент Украины этим шагом доказал всему миру свою преданность миру. Следующий шаг — за РФ. Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий», — подытожил Буданов.

Что известно о перемирии с РФ

Напомним, что Путин провел более полуторачасового телефонного разговора с Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня на 9 мая.

Трамп подтвердил, что действительно предложил Путину объявить прекращение огня.

Вчера, 4 мая минобороны России заявило об объявленном Владимиром Путиным «перемирии» на 8—9 мая

Зеленский отметил, что официальных обращений не поступало, однако Украина, ставя человеческую жизнь выше дат, объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая.

В Госдуме РФ резко отреагировали на предложение Зеленского по поводу перемирия.

