Киев ответил на "перемирие" Путина: в ОП объяснили, что должен показать режим тишины 6 мая

Украинские власти объяснили, зачем объявили режим тишины на 6 мая на фоне российского заявления о "перемирии" 8-9 мая. В Офисе Президента говорят: так можно проверить, действительно ли Москва готова прекратить огонь, хочет ли только безопасно провести парад до 9 мая.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу заявил, что Россия не демонстрирует реальную заинтересованность в завершении войны. По его словам, Кремль стремится не к миру, а к временной "тишине" вокруг символической для себя даты.

Подоляк подчеркнул, что Украина не привязывает свои решения до 9 мая, однако заинтересована в прекращении взаимных обстрелов. Именно поэтому Киев предлагает начать режим тишины раньше – 6 мая.

"Президент ясно говорит, что нас не волнует 9 мая или другие даты. Не хотите взаимных обстрелов? Тогда давайте начнем все 6 мая. Не будет ударов со стороны России? Зеркально нет наших ударов по России", - сказал Подоляк.

По его словам, такой подход должен показать, готова ли Россия действительно прекратить атаки, в частности, по гражданскому населению. Подоляк подчеркнул, что Украина, в отличие от РФ, не ведет целенаправленных ударов по гражданским.

В то же время эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что интерес России к "перемирию" 8-9 мая может быть связан не только с желанием провести парад в Москве без инцидентов.

По его мнению, Кремль может использовать какое-либо событие во время празднований как повод для дальнейшей эскалации. Речь идет, в частности, о возможных новых ракетных ударах или провокациях с участием Беларуси.

Ранее Россия уже проводила парады на Красной площади во время полномасштабной войны. В прошлом году у Украины также были дальнобойные дроны, способные долететь до Москвы, однако ударов тогда не было. Одной из причин аналитики называли визит в российскую столицу лидера Китая Си Цзиньпина.

В этом году, по данным СМИ, на парад в Москве могут приехать самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Напомним, в Москве наконец-то почувствовали, что такое война. Ударный беспилотник долетел до Москвы и поразил многоэтажку в центре — всего в трех километрах от здания Минобороны РФ и в шести километрах от Кремля. Аналитики говорят, что это знаковое событие на фоне подготовки Путина к проведению парада 9 мая.

