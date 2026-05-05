Трамп набросился с обвинениями на Папу Римского: что ответил ему понтифик

Трамп набросился с обвинением на Папу Римского / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп снова совершил «выпад» в сторону Папы Римского. Он заявил, что Папа Римский считает, что «это нормально, если Иран имеет ядерное оружие».

Об инциденте сообщает Independent.

На этот раз Дональд Трамп обвинил понтифика в «создании опасности для многих католиков». В частности, Трамп высказался, что якобы «Папа Римский считает нормальным то, что у Ирана есть ядерное оружие».

Так, президент Трамп продолжает разжигать вражду к Папе Льву XIV.

Президент США начал критиковать Папу Римского во время интервью, в котором обсуждал заключенного гонконгского бизнесмена Джимми Лая.

Когда ведущий-собеседник предложил, что вопрос освобождения Лая должен поднять Папа Римский, Трамп сорвался на критику:

«Ну, Папа Римский предпочел бы говорить о том, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Я не думаю, что это очень хорошо. Я думаю, что он подвергает опасности многих католиков и многих людей. Он считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие», — заявил президент США.

В Ватикане уже отреагировали на заявление Трампа. Итальянское агентство Ansa пишет, что государственный секретарь Святого Престола и Ватикана Пьетро Паролин заявил, что «Папа идет своим путем. То есть проповедует Евангелие, мир, как сказал бы святой Павел, в каждой возможности, уместной и неуместной».

Критика Трампа оказалась крайне неуместной, ведь именно на этой неделе государственный секретарь Марко Рубио должен встретиться с Папой Римским в Италии. Визит Рубио продлится с 6 по 8 мая. Цель США — развивать отношения с Италией и Ватиканом.

В последние недели Дональд Трамп неоднократно общался с Папой Римским. У них немало разногласий во взглядах, в частности, в вопросах войны, иммиграции и т.д.

В прошлом месяце Папа выразил несогласие с угрозой Трампа о том, что в Иране «погибнет целая цивилизация». Он назвал слова Трампа «неприемлемыми». В ответ понтифику Трамп назвал его «слабым в вопросах преступности и ужасным в сфере внешней политики». Помимо этого, Трамп сказал, что отдает предпочтение брату понтифика, Луи.

Перед этим Папа Римский заявлял, что не боится администрации Трампа и подчеркнул, что не хочет споров.

