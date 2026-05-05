Трамп набросился с обвинениями на Папу Римского: что ответил ему понтифик
Дональд Трамп подверг резкой критике Папу Римского, обвинив его в опасных позициях относительно Ирана. Заявления прозвучали в преддверии важного визита представителя США в Ватикан.
Президент США Дональд Трамп снова совершил «выпад» в сторону Папы Римского. Он заявил, что Папа Римский считает, что «это нормально, если Иран имеет ядерное оружие».
Об инциденте сообщает Independent.
Трамп набросился с обвинениями на Папу Римского: что снова
На этот раз Дональд Трамп обвинил понтифика в «создании опасности для многих католиков». В частности, Трамп высказался, что якобы «Папа Римский считает нормальным то, что у Ирана есть ядерное оружие».
Так, президент Трамп продолжает разжигать вражду к Папе Льву XIV.
Президент США начал критиковать Папу Римского во время интервью, в котором обсуждал заключенного гонконгского бизнесмена Джимми Лая.
Когда ведущий-собеседник предложил, что вопрос освобождения Лая должен поднять Папа Римский, Трамп сорвался на критику:
«Ну, Папа Римский предпочел бы говорить о том, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Я не думаю, что это очень хорошо. Я думаю, что он подвергает опасности многих католиков и многих людей. Он считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие», — заявил президент США.
В Ватикане уже отреагировали на заявление Трампа. Итальянское агентство Ansa пишет, что государственный секретарь Святого Престола и Ватикана Пьетро Паролин заявил, что «Папа идет своим путем. То есть проповедует Евангелие, мир, как сказал бы святой Павел, в каждой возможности, уместной и неуместной».
Критика Трампа оказалась крайне неуместной, ведь именно на этой неделе государственный секретарь Марко Рубио должен встретиться с Папой Римским в Италии. Визит Рубио продлится с 6 по 8 мая. Цель США — развивать отношения с Италией и Ватиканом.
В последние недели Дональд Трамп неоднократно общался с Папой Римским. У них немало разногласий во взглядах, в частности, в вопросах войны, иммиграции и т.д.
В прошлом месяце Папа выразил несогласие с угрозой Трампа о том, что в Иране «погибнет целая цивилизация». Он назвал слова Трампа «неприемлемыми». В ответ понтифику Трамп назвал его «слабым в вопросах преступности и ужасным в сфере внешней политики». Помимо этого, Трамп сказал, что отдает предпочтение брату понтифика, Луи.
Перед этим Папа Римский заявлял, что не боится администрации Трампа и подчеркнул, что не хочет споров.
Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп вызвал смех присутствующих заявлением о том, что планирует воспользоваться налоговыми вычетами только после ухода с должности — ориентировочно «через 8 или 9 лет».
Несмотря на такие планы президента, в политических кругах США уже активно обсуждают его потенциальных преемников, что свидетельствует об усилении внутренней конкуренции в Республиканской партии.
В то же время Трамп столкнулся с критикой со стороны однопартийцев из-за решения вывести американские войска из Германии. Республиканцы отмечают, что такой шаг без согласования с союзниками может ослабить безопасность НАТО и США.