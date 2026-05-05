Еще одна страна соблазнилась ворованным украинским зерном

Андрей Сибига

Несмотря на неоднократные предупреждения, судну ASOMATOS разрешили разгрузить 26,9 тыс. тонн угнанной украинской пшеницы в египетском порту Абу-Кир. Это уже четвертый случай так называемого отмывания российского зерна в портах Египта с апреля.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Судно допустили к разгрузке, хотя еще четыре дня назад Офис генерального прокурора Украины официально обратился в Министерство юстиции Египта с просьбой о правовой помощи по этому грузу. Речь шла о зерне, вывезенном из оккупированного Крыма подсанкционной компанией «Агро-Фрегат». Украинская сторона предоставила все необходимые данные и юридические основания для ареста судна и груза.

Сибига подчеркнул, что много лет была надежным гарантом продовольственной безопасности Египта, поэтому не понимает, почему партнеры продолжают принимать украденное украинское зерно.

Украина была и остается надежным гарантом продовольственной безопасности для Египта. Именно поэтому мы не можем понять, почему продолжается прием угнанного зерна», — сказал он.

Также министр напомнил, что Украина пережила Голодомор — геноцид из-за искусственного голода, организованного Москвой. Сегодня, когда Россия снова вывозит украинское зерно, это вызывает болезненные исторические параллели.

Украина призвала Египет и другие государства соблюдать нормы международного права, выполнять взятые обязательства и принципы двусторонних отношений. Угнанные товары с оккупированных территорий должны арестовываться, а не приниматься.

«Грабок — это не торговля, а попустительство таким действиям только подпитывает дальнейшую агрессию», — подчеркнул Сибига.

Напомним, на днях израильская компания «Ценципер», являющаяся одним из крупнейших импортеров зерна в стране, отказалась разгружать балкер РФ с похищенным украинским зерном. В Украине заявили о положительном шаге и призвали не становиться соучастниками преступления.

Ранее стало известно, что порты Израиля принимают суда с грузами, которые Россия незаконно вывозит с оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет о похищенном зерне.

В то же время, Министерство иностранных дел Израиля заявило о недостаточности доказательной базы в запросе Украины о предоставлении правовой помощи в отношении судна с зерном.

