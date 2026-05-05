Действительно ли нас ждет лето с +40°: синоптик о слухах по поводу аномальной жары
Слухи о том, что лето этого года в Украине пройдет под знаком непрерывной экстремальной жары до +40 градусов, являются преувеличением.
Несмотря на слухи, что это лето будет очень жарким с температурой до +40 градусов, точно спрогнозировать это заранее нельзя.
Об этом рассказала синоптик, начальница отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью «Укринформу».
«Прогнозировать конкретные температуры на сезон наперед невозможно. Есть общие тенденции — рост температуры, более частые волны жары. Но это не значит, что лето обязательно будет экстремальным», — говорит Птуха.
По ее словам, слухи о «плюс 40 летом» — это преувеличение.
«Да, это спекуляция. Такие температуры возможны локально и кратковременно, но не в качестве стабильного сценария», — отметила Птуха.
Ранее сообщалось, что из-за вероятности возникновения мощного природного явления Эль-Ниньо летом 2026-го могут фиксировать беспрецедентные температурные аномалии во всем мире и в Украине.
В то же время эксперты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазира Мартазинова и Вера Балабух сообщили, что это лето будет отличаться отсутствием длительной жары и достаточным количеством дождей.