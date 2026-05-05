Действительно ли в Украине исчезают весна и осень: синоптик о резком переходе от заморозков к жаре

Как изменяется климат Украины и чего ждать дальше

Резкий переход от заморозков к чуть не летней жаре в первые дни мая и обратная ситуация осенью создает впечатление, что весна и осень «исчезают», а погода резко переходит от холода к жаре.

Субъективное ли это ощущение, или реальная тенденция — рассказала синоптик, начальница отдела коммуникации по медиа Укргидрометцентру Наталья Птуха в интервью «Укринформу».

По ее словам, отчасти это подтверждается наблюдениями. Межсезонные периоды действительно становятся менее выраженными, а переходы между сезонами более резкими.

«Впрочем, это не значит, что весна или осень исчезли. Они просто меняют свой характер», — отметила Птуха.

Синоптика спросили, что в Украине все чаще встречаются климатические крайности: либо ливни затапливают города, либо жара уничтожает урожаи.

«Здесь важно разделять два уровня: климатические тенденции и локальные погодные явления. С одной стороны, изменения климата действительно влияют — растет количество экстремальных явлений. К примеру, длительные засухи могут сменяться интенсивными осадками за короткое время. С другой стороны, конкретные погодные ситуации — результат локальных процессов, которые могут отклоняться от глобальных трендов», — пояснила она.

Заметим, что на днях в некоторых регионах были заморозки.

