Полтора года под землей без людей: женщина вышла из пещеры и рассказала, что было самым сложным

Беатрис Фламини провела под землей в одиночестве 500 дней / © соцмережі

В ноябре 2021 года 48-летняя испанская альпинистка и спортсменка Беатрис Фламини спустилась в подземную пещеру в Гранаде. Она вышла на поверхность только в апреле 2023 года, отпраздновав под землей свой 50-й день рождения и успешно завершив беспрецедентный эксперимент по выживанию наедине.

Жизнь вне времени и пространства

На глубине 70 метров под землей не было ни одной сотовой связи, поэтому все это время Беатрис провела в абсолютной изоляции от общества. За ее состоянием дистанционно наблюдала команда ученых, исследовавших влияние длительного одиночества на человеческое тело и психику.

Еще до начала погружения женщина установила строгое правило: она не хотела знать никаких новостей из внешнего мира. Экстремалка предупредила свою команду, что ей не стоит ничего сообщать, даже если за это время кто-нибудь из ее родных уйдет из жизни. На вопрос журналистов, как ей удалось выжить так долго наедине, женщина ответила коротко: «Я отлично ладила сама с собой».

Она настолько гармонично чувствовала себя в собственном обществе, что полностью потеряла счет времени уже на 65-й день эксперимента. Чтобы сохранить ясный ум, Беатрис много писала, рисовала, занималась вязаньем и успела прочесть 60 книг.

Нашествие мух и неожиданный финал

За почти два года вдали от цивилизации спортсменка столкнулась с рядом серьезных вызовов, среди которых было настоящее нашествие пещерных мух. Однако, удивительно, насекомые и отсутствие солнечного света оказались не самой большой проблемой. Наибольшее раздражение женщина испытала как раз в момент своего спасения.

Время под землей пролетело для нее настолько быстро, что когда за ней спустились, Беатрис подумала о какой-то чрезвычайной ситуации, а не об истечении срока.

«Я спала – или по крайней мере дремала – когда они спустились за мной… Я подумала, что что-то произошло. Я сказала: "Уже? Не может быть". Я еще не прочитала свою книгу», — рассказала она медиа.

Выход на поверхность также стал стрессом. После продолжительного отсутствия контактов экстремалцы не дали времени на адаптацию. Сразу после быстрого осмотра врачами и психологами ее отправили на часовую пресс-конференцию под ослепительные вспышки камер, к чему она была совершенно не готова.

«Я ожидала, что выйду и приму душ. Я не ожидала, что будет такой большой интерес», — призналась рекордсменка.

Напомним, американец Рэнди Гарднер вошел в историю после того, как в 1964 году установил рекорд по самому длинному бодрствованию — 264 часа. Однако спустя десятилетие он признался, что этот эксперимент имел серьезные последствия для его здоровья.

