Женщина провела 500 дней под землей: что с ней происходило

За время пребывания в пещере глубиной 70 метров участница эксперимента ни с кем не общалась и не получала новостей из внешнего мира.

Когда 48-летняя испанская спортсменка Беатрис Фламини вошла в подземную пещеру в Гранаде, Россия еще не совершила вторжения в Украину, а мир все еще был охвачен пандемией Covid-19. Теперь ей 50 лет, и под землей она провела 500 дней.

“Я все еще застряла в 21 ноября 2021 года. Я больше ничего не знаю о мире”, — сказала она после выхода из своего добровольного уединения, сообщает BBC.

Женщина проводила время в пещере глубиной 70 метров, занимаясь спортом, рисуя и вязая шерстяные шапки. По словам команды, наблюдавшей за экстремалкой, она прочла 60 книг и выпила 1000 литров воды.

За экспериментом Фламини наблюдала группа психологов, исследователей и спелеологов, но никто из них не связывался с ней.

В комментарии испанскому телевидению, она назвала свой опыт "прекрасным" и "превосходным".

“Я теряю равновесие, поэтому меня держат. Если вы позволите мне принять душ – я полтора года не касалась воды – скоро увидимся. Вы согласны?" – сказала она журналистам после выхода на поверхность.

Beatriz Flamini abandona la cueva en la que ha passat 500 dies a 70 metros de profundidad https://t.co/W2XU5eYbgg — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) 14 апреля 2023

Позже Фламини сказала, что потеряла чувство времени примерно через два месяца. "Был момент, когда мне пришлось перестать считать дни", — сказала она, добавив, что, по ее мнению, ее пребывание в пещере длилось 160-170 дней.

Одним из самых тяжелых переживаний, по ее словам, было нашествие мух в пещере.

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Экстремалка также рассказала, что у нее были "слуховые галлюцинации". "Ты молчишь, а мозг придумывает", — сказала женщина, которая полтора года не разговаривала ни с кем, кроме самой себя.

Эксперимент имел целью изучить влияние социальной изоляции и экстремальной временной дезориентации на человека.

Команда поддержки Фламини заявила, что женщина побила мировой рекорд по продолжительности пребывания в пещере, но Книга рекордов Гиннеса не подтвердила, устанавливал ли кто-то такой рекорд раньше.

Напомним, в Таиланде установлен новый мировой рекорд по продолжительности поцелуя. Жители королевства Эккачай и Лаксана Тиранарат провели почти двое суток в страстном поцелуе, который длился 46 часов 24 минуты и 9 секунд.

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