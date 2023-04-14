Жінка провела 500 днів під землею: що з нею відбувалося

За час перебування у печері завглибшки 70 метрів учасниця експерименту ні з ким не спілкувалася і не отримувала новин із зовнішнього світу.

Коли 48-річна іспанська спортсменка Беатріс Фламіні увійшла в підземну печеру в Гранаді, Росія ще не здійснила вторгнення в Україну, а світ все ще був охоплений пандемією Covid-19. Тепер їй 50 років і під землею вона провела 500 днів.

“Я все ще застрягла у 21 листопада 2021 року. Я більше нічого не знаю про світ”, — сказала вона після виходу зі свого добровільного усамітнення, повідомляє ВВС.

Жінка проводила час у печері глибиною 70 метрів, займаючись спортом, малюючи та в’яжучи вовняні шапки. За словами команди, яка спостерігала за екстремалкою, вона прочитала 60 книг і випила 1000 літрів води.

За експериментом Фламіні спостерігала група психологів, дослідників і спелеологів, але ніхто з них не зв'язувався з нею.

У коментарі іспанському телебаченню, вона назвала свій досвід “чудовим” та “неперевершеним”.

“Я втрачаю рівновагу, тому мене тримають. Якщо ви дозволите мені прийняти душ - я півтора року не торкалася води - скоро побачимося. Ви згодні?” - сказала вона журналістам після виходу на поверхню.

Beatriz Flamini abandona la cueva en la que ha pasado 500 días a 70 metros de profundidad https://t.co/W2XU5eYbgg pic.twitter.com/nXR3eKL9zs — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 14, 2023

Пізніше Фламіні сказала, що втратила відчуття часу приблизно через два місяці. “Був момент, коли мені довелося перестати рахувати дні”, - сказала вона, додавши, що, на її думку, її перебування в печері тривало 160-170 днів.

Одним із найважчих переживань, за її словами, було нашестя мух у печері.

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Екстремалка також розповіла, що у неї були "слухові галюцинації". “Ти мовчиш, а мозок вигадує”, – сказала жінка, яка півтора року не розмовляла ні з ким, окрім самої себе.

Експеримент мав на меті вивчити вплив соціальної ізоляції та екстремальної тимчасової дезорієнтації на людину.

Команда підтримки Фламіні заявила, що жінка побила світовий рекорд за тривалістю перебування в печері, але Книга рекордів Гіннеса не підтвердила, чи встановлював хтось такий рекорд раніше.

Нагадаємо, у Таїланді встановлено новий світовий рекорд за тривалістю поцілунку. Жителі королівства Еккачай і Лаксана Тіранарат провели майже дві доби в пристрасному поцілунку, який тривав 46 годин 24 хвилини і 9 секунд.

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