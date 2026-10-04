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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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В Іспанії продають ціле село за ціною квартири: що входить у вартість

В Іспанії виставили на продаж ціле село за 850 тисяч євро. За цю суму покупець отримує 40 тисяч кв. м землі, 12 будівель, 44 спальні, каплицю та тенісний корт.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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В Іспанії продають ціле село за 850 тисяч євро

В Іспанії продають ціле село за 850 тисяч євро

У Галісії, що на північному заході Іспанії, виставили на продаж дуже незвичайну нерухомість — ціле закинуте село в районі Віана-до-Боло. Село оцінили у 850 тисяч євро. Таке оголошення з’явилося на іспанському порталі Aldeasabandonadas.com.

Про це пише Business Insider.

В Іспанії продають ціле село за ціною квартири у Варшаві

Судячи з оприлюднених фото, об’єкт більше нагадує відпочинковий комплекс або незавершений бізнес-проєкт, аніж традиційне вимерле село. Ця сума цілком співмірна з вартістю житла у Варшаві: за 850 тисяч євро у польській столиці можна придбати хіба що квартиру площею 107 кв. м або ж 65-метрові апартаменти на 32-му поверсі хмарочоса.

Натомість в Іспанії за ці гроші пропонують ділянку площею 40 тисяч кв. м із 12 будівлями, 11 з яких — житлові будинки. Загальна корисна площа житлового фонду становить 2160 кв. м, де розміщено 44 спальні та 21 ванну кімнату.

Крім того, у вартість входять каплиця, аптека, два складські приміщення, головний корпус на 668 кв. м зі спільними зонами, кухнями, душовими та санвузлами, а також тенісний корт.

Три з одинадцяти будинків перебувають у задовільному стані, а решта вісім потребують оновлення та реконструкції.

«Красиве природне оточення та зручний доїзд. Усі вигоди розташовані поруч», — йдеться в описі.

Пропозиція з’явилася на ринку вже давно, проте нещодавно ціну суттєво знизили. 2021 року об’єкт оцінювали в 1 млн 113 тисяч євро. Найімовірніше, тоді покупець або не знайшовся, або ж не розрахував свої фінансові можливості для запуску бізнесу. Проєкт вимагає додаткових інвестицій для адаптації під туризм чи продажу окремих часток.

Для інвесторів із меншим бюджетом у цьому ж регіоні пропонують компактніший об’єкт за 130 тисяч євро. За ці кошти можна придбати чотири будинки, склади, фермерське господарство, гараж та підвал.

Певним викликом для розвитку курортного бізнесу в цьому регіоні може стати відстань до морського узбережжя, адже Іспанія передусім асоціюється із пляжним відпочинком. Найближчі океанічні пляжі Атлантики розташовані на узбережжі Галісії — за 170–190 км автошляхами від Віана-до-Боло, що вимагатиме близько трьох годин їзди машиною.

Утім, поблизу є альтернатива для купання — озеро та пляж Прайя-Вікела, розташовані за 33 кілометри від селища.

Біля «Буковелю» продають будинок за невеликі гроші

Нагадаємо, у популярному серед туристів селі Микуличин Івано-Франківської області, що розташоване поблизу курорту «Буковель», виставили на продаж закинутий житловий будинок площею 75 кв. м за 7 200 доларів.

Приміщення перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту. Для порівняння, інші найбюджетніші будинки у цьому населеному пункті коштують від 80 000 доларів.

Оголошена ціна у 7 200 доларів стосується лише самого будинку і не включає вартість землі. Хоча право власності оформлене і на приміщення, і на ділянку площею 67 соток, за ділянку доведеться домовлятися окремо. До території підведене асфальтоване покриття, поряд живуть сусіди, частково протікає струмок із джерельною водою, а за 150 метрів розташований відпочинковий СПА-комплекс.

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