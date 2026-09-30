Будинок із меблями, городом і колодязем продають за $3500: який він має вигляд (відео)

Хата за 3500 доларів на Вінниччині / © скриншот

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На українському ринку нерухомості з’явилося незвичне оголошення — у селі продають затишну та повністю облаштовану хату лише за 3500 доларів. Відео з оглядом цього будинку швидко розлетілося соцмережами та викликало бурхливе обговорення.

Про це повідомляє видання «Фокус».

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Будинок за 3500 доларів — де продається

Хату продають у селі Придністрянському на Вінниччині. За 3500 доларів власник віддає будинок у гарному стані разом із меблями, господарськими спорудами та ділянкою.

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Оселя повністю готова до заселення і не потребує додаткових витрат на ремонт чи меблювання. Всередині збережено традиційну атмосферу сільської хати з доріжками на підлозі, килимами на стінах та саморобними грубками для опалення.

Хата за 3500 доларів на Вінниччині / © скриншот

На подвір’ї є все для ведення господарства: літня кухня, сараї, колодязь та город. Великим плюсом є й розташування — до річки можна дійти пішки за кілька хвилин.

Хата за 3500 доларів на Вінниччині / © скриншот

Реакція у Мережі

Відеоогляд оселі зібрав у мережі сотні коментарів. Користувачі позитивно оцінили стан будинку, відзначивши його охайність, чистоту в приміщеннях та назвали це гарним варіантом для проживання.

Окрім схвальних відгуків, у дискусії з’явилися й жартівливі припущення. Зокрема, один із коментаторів пожартував, що самі лише килими, якими прикрашені стіни будинку, можуть коштувати близько $10 тисяч.

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Українці купують хати в селах — останні новини

Нагадаємо, родина з-під Харкова, яка була змушена залишити свій дім через російську окупацію, вирішила почати життя заново у старій хаті на віддаленому хуторі. Занедбане житло на Харківщині поступово перетворили на комфортний будинок, облаштовуючи його власноруч.

Раніше ми писали, що молоде подружжя з двома дітьми купило стару хату в Карпатах, яку всі оминали десятою дорогою.

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