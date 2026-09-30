ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
698
Час на прочитання
2 хв

Будинок із меблями, городом і колодязем продають за $3500: який він має вигляд (відео)

На Вінниччині продають облаштовану хату за $3500 — із меблями, господарськими спорудами та ділянкою.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Хата за 3500 доларів на Вінниччині

Хата за 3500 доларів на Вінниччині / © скриншот

На українському ринку нерухомості з’явилося незвичне оголошення — у селі продають затишну та повністю облаштовану хату лише за 3500 доларів. Відео з оглядом цього будинку швидко розлетілося соцмережами та викликало бурхливе обговорення.

Про це повідомляє видання «Фокус».

Будинок за 3500 доларів — де продається

Хату продають у селі Придністрянському на Вінниччині. За 3500 доларів власник віддає будинок у гарному стані разом із меблями, господарськими спорудами та ділянкою.

Оселя повністю готова до заселення і не потребує додаткових витрат на ремонт чи меблювання. Всередині збережено традиційну атмосферу сільської хати з доріжками на підлозі, килимами на стінах та саморобними грубками для опалення.

Хата за 3500 доларів на Вінниччині / © скриншот

Хата за 3500 доларів на Вінниччині / © скриншот

На подвір’ї є все для ведення господарства: літня кухня, сараї, колодязь та город. Великим плюсом є й розташування — до річки можна дійти пішки за кілька хвилин.

Хата за 3500 доларів на Вінниччині / © скриншот

Хата за 3500 доларів на Вінниччині / © скриншот

Реакція у Мережі

Відеоогляд оселі зібрав у мережі сотні коментарів. Користувачі позитивно оцінили стан будинку, відзначивши його охайність, чистоту в приміщеннях та назвали це гарним варіантом для проживання.

Окрім схвальних відгуків, у дискусії з’явилися й жартівливі припущення. Зокрема, один із коментаторів пожартував, що самі лише килими, якими прикрашені стіни будинку, можуть коштувати близько $10 тисяч.

Українці купують хати в селах — останні новини

Нагадаємо, родина з-під Харкова, яка була змушена залишити свій дім через російську окупацію, вирішила почати життя заново у старій хаті на віддаленому хуторі. Занедбане житло на Харківщині поступово перетворили на комфортний будинок, облаштовуючи його власноруч.

Раніше ми писали, що молоде подружжя з двома дітьми купило стару хату в Карпатах, яку всі оминали десятою дорогою.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie