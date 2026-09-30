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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4981
Час на прочитання
1 хв

Ракетний обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 30 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Обстріл України

Обстріл України / © defpost.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 вересня 2026 року:

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