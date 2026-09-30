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- Укрaїнa
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Ракетний обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 30 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 вересня 2026 року:
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