ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Забудьте про "приймати участь": як правильно сказати українською

Цю фразу українці вживають дуже часто, однак вона може бути мовною помилкою. Йдеться про вислів «приймати участь» — розбираємося, як правильно сказати українською.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Українська мова

Українська мова / © pixabay.com

Популярний вислів «приймати участь», який ми щодня чуємо в побуті, виявився звичайною помилкою. Насправді в українській мові для цього є єдиний правильний варіант.

Про це повідомило видання «ukr-mova» та телеграм-канал Correctarium.

«Брати участь» чи «приймати участь»: як правильно

За роз’ясненням мовознавців, для позначення дії, коли людина стає учасником певної події чи заходу, слід використовувати стійку словосполуку «брати участь».

Водночас варіант «приймати участь» є помилковим, оскільки це буквальний переклад (калька) з російського вислову «принимать участие».

Приклади правильного та неправильного вживання

Щоб уникнути помилок у повсякденному та офіційному мовленні, фахівці навели порівняльні приклади:

  • Неправильно: «Молодь має активно приймати участь у суспільному житті».

  • Правильно: «Молодь має брати активну участь у суспільному житті».

Також помилковим є вживання цього вислову в спортивній або офіційній тематиці:

  • Неправильно: «Національна збірна України по футболу прийме участь у чемпіонаті Європи».

  • Правильно: «Національна збірна України з футболу візьме участь у чемпіонаті Європи».

Нагадаємо, вже відомо, коли мільйони українців по всьому світу одночасно візьмуть ручки та аркуші паперу для наймасштабнішого мовного флешмобу року. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня — саме у День української писемності та мови.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie