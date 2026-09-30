Забудьте про "приймати участь": як правильно сказати українською

Українська мова / © pixabay.com

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Популярний вислів «приймати участь», який ми щодня чуємо в побуті, виявився звичайною помилкою. Насправді в українській мові для цього є єдиний правильний варіант.

Про це повідомило видання «ukr-mova» та телеграм-канал Correctarium.

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«Брати участь» чи «приймати участь»: як правильно

За роз’ясненням мовознавців, для позначення дії, коли людина стає учасником певної події чи заходу, слід використовувати стійку словосполуку «брати участь».

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Водночас варіант «приймати участь» є помилковим, оскільки це буквальний переклад (калька) з російського вислову «принимать участие».

Приклади правильного та неправильного вживання

Щоб уникнути помилок у повсякденному та офіційному мовленні, фахівці навели порівняльні приклади:

Неправильно: «Молодь має активно приймати участь у суспільному житті».

Правильно: «Молодь має брати активну участь у суспільному житті».

Також помилковим є вживання цього вислову в спортивній або офіційній тематиці:

Неправильно: «Національна збірна України по футболу прийме участь у чемпіонаті Європи».

Правильно: «Національна збірна України з футболу візьме участь у чемпіонаті Європи».

Нагадаємо, вже відомо, коли мільйони українців по всьому світу одночасно візьмуть ручки та аркуші паперу для наймасштабнішого мовного флешмобу року. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня — саме у День української писемності та мови.

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