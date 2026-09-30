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Гайтана, Пітт, Каменських та інші: хто з зірок страждав від алкогольної залежності та як її поборов
Знаменитості роками боролися з алкоголем і наркотиками, а згодом наважилися розповісти, що допомогло їм залишити залежність у минулому.
Зіркове життя з боку часто здається суцільною казкою: червоні доріжки, гучні прем’єри, мільйонні гонорари та увага мільйонів шанувальників. Та за яскравими кадрами нерідко залишаються особисті кризи, про які знаменитості роками воліли мовчати.
Алкоголь, наркотики та інші шкідливі звички для деяких артистів свого часу стали способом впоратися зі стресом, тиском слави, особистими драмами або емоційними проблемами. Водночас частина зірок змогла зупинитися, звернутися по допомогу та кардинально змінити спосіб життя.
Деякі знаменитості не стали приховувати непростий досвід і публічно розповіли про залежність. Хтось повністю відмовився від алкоголю, а хтось навчився контролювати свої звички та більше не дозволяє їм керувати власним життям.
Редакція сайту ТСН.ua пригадує історії п’ятьох українських та п’ятьох голлівудських знаменитостей, які відкрито говорили про боротьбу зі шкідливими звичками.
Українські зірки
Юрій Ткач
Український комік та актор Юрій Ткач свого часу вирішив серйозно переглянути свої щоденні звички. Зокрема, артист відмовився від пива та міцного алкоголю, а разом із цим змінив харчування.
Ткач розповідав, що новий режим допоміг йому скинути вагу та краще контролювати власне самопочуття. За його словами, тепер він значно уважніше ставиться до того, що вживає.
Артист не перетворює здоровий спосіб життя на сувору заборону всього на світі — під час зустрічей із друзями він може обрати келих сухого вина. Однак від міцного алкоголю та пива Ткач відмовився.
Гайтана
Співачка Гайтана також не приховувала, що в минулому мала шкідливі звички. Артистка розповідала про алкоголь та марихуану, які свого часу негативно впливали на її життя.
Згодом виконавиця вирішила повністю відмовитися від них і зробила ставку на здоровий спосіб життя.
Про свій досвід Гайтана говорила публічно, наголошуючи, що більше не хоче повертатися до колишньої моделі поведінки.
Сьогодні співачка значно більше уваги приділяє самопочуттю, фізичній активності та внутрішньому балансу.
MamaRika
MamaRika відверто розповідала про те, що в юності мала проблеми з алкоголем. За словами артистки, на її ставлення до спиртного значною мірою вплинув і приклад батька.
У певний момент співачка вирішила влаштувати собі експеримент і повністю відмовилася від алкоголю. Замість запланованого року вона не пила три роки.
MamaRika зізнавалася, що за цей час помітила значні зміни у своєму житті та почувалася набагато краще.
Для співачки це стало доказом того, наскільки сильно алкоголь впливав на її стан і повсякденне життя.
Позитив
Олексій Завгородній, відомий як Позитив, також не став приховувати свій непростий досвід із алкоголем.
Артист розповідав, що свого часу використовував спиртне як спосіб впоратися з депресивними станами та особистими кризами. Він навіть погоджувався з визначенням «колишній алкоголік».
Водночас Позитив наголошував, що шлях до контролю над залежністю не був простим. Він працював над собою та вчився переживати складні моменти без алкоголю.
При цьому артист не заявляв про абсолютну довічну відмову від алкоголю, а говорив саме про контроль над звичкою та роботу над собою.
Настя Каменських
Настя Каменських теж відверто розповідала про непростий період у своєму житті. Співачка зізналася, що під час емоційно важкого року почала значно більше вживати алкоголь.
За словами артистки, раніше вона пила небагато, однак у складний період спиртне стало для неї способом хоча б ненадовго забутися.
Згодом співачка суттєво скоротила кількість алкоголю та пояснила, що хоче залишатися в моменті, а не намагатися втекти від власних переживань.
Таким чином, її історія відрізняється від класичних історій про багаторічну залежність: Каменських сама публічно визнала проблему та розповіла про зміну свого ставлення до алкоголю.
Голлівудські зірки
Деніел Редкліфф
Деніел Редкліфф познайомився зі світовою славою ще дитиною. Роль Гаррі Поттера принесла йому популярність, про яку більшість акторів можуть лише мріяти.
Однак разом із популярністю прийшов і величезний психологічний тиск. Редкліфф згодом розповідав, що алкоголь став для нього серйозною проблемою.
Актор припинив пити 2010 року. Згодом він неодноразово наголошував, що не хоче романтизувати той період свого життя.
Сьогодні Редкліфф уже багато років живе без алкоголю та побудував життя далеко від того способу життя, який свого часу вважав нормою.
Бред Пітт
Бред Пітт свого часу також відкрито заговорив про проблеми з алкоголем. 2017 року актор розповів, що тривалий час регулярно вживав спиртне та марихуану, а згодом зрозумів, що алкоголь став проблемою.
Пітт звернувся по допомогу та почав терапію. Він говорив про бажання розібратися із власними переживаннями, а не намагатися заглушати їх алкоголем.
Пітт тоді говорив, що йому подобається новий стан тверезості та можливість знову повноцінно відчувати власні емоції, однак згодом повернувся до вживання, проте 2026 року актор говорив про контроль над собою та не дозволяє зайвого.
Бен Аффлек
Бен Аффлек багато років відкрито говорить про свою боротьбу з алкогольною залежністю. Актор неодноразово проходив лікування та переживав періоди зривів.
Аффлек зізнавався, що спочатку йому було складно навіть прийняти той факт, що він має проблему з алкоголем.
Він уперше став тверезим ще на початку 2000-х, однак згодом повернувся до вживання. Після цього актор знову почав працювати над тверезістю.
Аффлек наголошував, що одужання не є одноразовим рішенням і вимагає постійної роботи над собою.
Роберт Дауні-молодший
Роберт Дауні-молодший пройшов один із найскладніших шляхів до тверезості серед голлівудських знаменитостей.
Актор почав вживати алкоголь і наркотики ще в дитинстві. Згодом залежність серйозно вдарила по його кар’єрі: Дауні-молодший мав проблеми із законом, потрапляв під арешти та неодноразово проходив лікування.
Йому знадобилися роки, аби повністю змінити спосіб життя. Актор працював із фахівцями, проходив терапію та поступово повертався до професії.
У результаті Дауні-молодший зміг відновити кар’єру та стати однією з найбільш впізнаваних голлівудських зірок.
Його історію часто згадують як приклад того, що навіть після дуже складного періоду людина може кардинально змінити своє життя.
Елтон Джон
Елтон Джон також багато років відкрито говорив про свою залежність від алкоголю та наркотиків.
Музикант пережив період, коли шкідливі речовини стали частиною його повсякденності. Згодом він усвідомив, що більше не хоче жити в такому режимі.
1990 року Елтон Джон почав новий етап життя без алкоголю та наркотиків. Відтоді музикант неодноразово публічно говорив про тверезість і важливість підтримки для людей, які борються із залежністю.
Артист навіть відзначав річниці свого життя без шкідливих речовин, перетворивши власний досвід на частину публічної роботи з цією темою.
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