Гайтана, Пітт, Каменських та інші: хто з зірок страждав від алкогольної залежності та як її поборов

Настя Каменських, Гайтана, Бред Пітт / © Колаж ТСН.ua

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Зіркове життя з боку часто здається суцільною казкою: червоні доріжки, гучні прем’єри, мільйонні гонорари та увага мільйонів шанувальників. Та за яскравими кадрами нерідко залишаються особисті кризи, про які знаменитості роками воліли мовчати.

Алкоголь, наркотики та інші шкідливі звички для деяких артистів свого часу стали способом впоратися зі стресом, тиском слави, особистими драмами або емоційними проблемами. Водночас частина зірок змогла зупинитися, звернутися по допомогу та кардинально змінити спосіб життя.

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Деякі знаменитості не стали приховувати непростий досвід і публічно розповіли про залежність. Хтось повністю відмовився від алкоголю, а хтось навчився контролювати свої звички та більше не дозволяє їм керувати власним життям.

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Редакція сайту ТСН.ua пригадує історії п’ятьох українських та п’ятьох голлівудських знаменитостей, які відкрито говорили про боротьбу зі шкідливими звичками.

Українські зірки

Юрій Ткач

Юрій Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach

Український комік та актор Юрій Ткач свого часу вирішив серйозно переглянути свої щоденні звички. Зокрема, артист відмовився від пива та міцного алкоголю, а разом із цим змінив харчування.

Ткач розповідав, що новий режим допоміг йому скинути вагу та краще контролювати власне самопочуття. За його словами, тепер він значно уважніше ставиться до того, що вживає.

Юрій Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach

Артист не перетворює здоровий спосіб життя на сувору заборону всього на світі — під час зустрічей із друзями він може обрати келих сухого вина. Однак від міцного алкоголю та пива Ткач відмовився.

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Гайтана

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Співачка Гайтана також не приховувала, що в минулому мала шкідливі звички. Артистка розповідала про алкоголь та марихуану, які свого часу негативно впливали на її життя.

Згодом виконавиця вирішила повністю відмовитися від них і зробила ставку на здоровий спосіб життя.

Про свій досвід Гайтана говорила публічно, наголошуючи, що більше не хоче повертатися до колишньої моделі поведінки.

Гайтана / © instagram.com/gaitana_music

Сьогодні співачка значно більше уваги приділяє самопочуттю, фізичній активності та внутрішньому балансу.

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MamaRika

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika відверто розповідала про те, що в юності мала проблеми з алкоголем. За словами артистки, на її ставлення до спиртного значною мірою вплинув і приклад батька.

У певний момент співачка вирішила влаштувати собі експеримент і повністю відмовилася від алкоголю. Замість запланованого року вона не пила три роки.

MamaRika зізнавалася, що за цей час помітила значні зміни у своєму житті та почувалася набагато краще.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Для співачки це стало доказом того, наскільки сильно алкоголь впливав на її стан і повсякденне життя.

Позитив

Позитив / © instagram.com/positiff

Олексій Завгородній, відомий як Позитив, також не став приховувати свій непростий досвід із алкоголем.

Артист розповідав, що свого часу використовував спиртне як спосіб впоратися з депресивними станами та особистими кризами. Він навіть погоджувався з визначенням «колишній алкоголік».

Водночас Позитив наголошував, що шлях до контролю над залежністю не був простим. Він працював над собою та вчився переживати складні моменти без алкоголю.

Позитив / © instagram.com/positiff

При цьому артист не заявляв про абсолютну довічну відмову від алкоголю, а говорив саме про контроль над звичкою та роботу над собою.

Настя Каменських

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменських теж відверто розповідала про непростий період у своєму житті. Співачка зізналася, що під час емоційно важкого року почала значно більше вживати алкоголь.

За словами артистки, раніше вона пила небагато, однак у складний період спиртне стало для неї способом хоча б ненадовго забутися.

Згодом співачка суттєво скоротила кількість алкоголю та пояснила, що хоче залишатися в моменті, а не намагатися втекти від власних переживань.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Таким чином, її історія відрізняється від класичних історій про багаторічну залежність: Каменських сама публічно визнала проблему та розповіла про зміну свого ставлення до алкоголю.

Голлівудські зірки

Деніел Редкліфф

Деніел Редкліфф / © wmagazine.com

Деніел Редкліфф познайомився зі світовою славою ще дитиною. Роль Гаррі Поттера принесла йому популярність, про яку більшість акторів можуть лише мріяти.

Однак разом із популярністю прийшов і величезний психологічний тиск. Редкліфф згодом розповідав, що алкоголь став для нього серйозною проблемою.

Актор припинив пити 2010 року. Згодом він неодноразово наголошував, що не хоче романтизувати той період свого життя.

Деніел Редкліфф / © Associated Press

Сьогодні Редкліфф уже багато років живе без алкоголю та побудував життя далеко від того способу життя, який свого часу вважав нормою.

Бред Пітт

Бред Пітт / © Associated Press

Бред Пітт свого часу також відкрито заговорив про проблеми з алкоголем. 2017 року актор розповів, що тривалий час регулярно вживав спиртне та марихуану, а згодом зрозумів, що алкоголь став проблемою.

Пітт звернувся по допомогу та почав терапію. Він говорив про бажання розібратися із власними переживаннями, а не намагатися заглушати їх алкоголем.

Бред Пітт / © Associated Press

Пітт тоді говорив, що йому подобається новий стан тверезості та можливість знову повноцінно відчувати власні емоції, однак згодом повернувся до вживання, проте 2026 року актор говорив про контроль над собою та не дозволяє зайвого.

Бен Аффлек

Бен Аффлек / © Associated Press

Бен Аффлек багато років відкрито говорить про свою боротьбу з алкогольною залежністю. Актор неодноразово проходив лікування та переживав періоди зривів.

Аффлек зізнавався, що спочатку йому було складно навіть прийняти той факт, що він має проблему з алкоголем.

Він уперше став тверезим ще на початку 2000-х, однак згодом повернувся до вживання. Після цього актор знову почав працювати над тверезістю.

Бен Аффлек / © Associated Press

Аффлек наголошував, що одужання не є одноразовим рішенням і вимагає постійної роботи над собою.

Роберт Дауні-молодший

Роберт Дауні-молодший / © Associated Press

Роберт Дауні-молодший пройшов один із найскладніших шляхів до тверезості серед голлівудських знаменитостей.

Актор почав вживати алкоголь і наркотики ще в дитинстві. Згодом залежність серйозно вдарила по його кар’єрі: Дауні-молодший мав проблеми із законом, потрапляв під арешти та неодноразово проходив лікування.

Йому знадобилися роки, аби повністю змінити спосіб життя. Актор працював із фахівцями, проходив терапію та поступово повертався до професії.

Роберт Дауні-молодший / © Associated Press

У результаті Дауні-молодший зміг відновити кар’єру та стати однією з найбільш впізнаваних голлівудських зірок.

Його історію часто згадують як приклад того, що навіть після дуже складного періоду людина може кардинально змінити своє життя.

Елтон Джон

Елтон Джон / © Associated Press

Елтон Джон також багато років відкрито говорив про свою залежність від алкоголю та наркотиків.

Музикант пережив період, коли шкідливі речовини стали частиною його повсякденності. Згодом він усвідомив, що більше не хоче жити в такому режимі.

1990 року Елтон Джон почав новий етап життя без алкоголю та наркотиків. Відтоді музикант неодноразово публічно говорив про тверезість і важливість підтримки для людей, які борються із залежністю.

Артист навіть відзначав річниці свого життя без шкідливих речовин, перетворивши власний досвід на частину публічної роботи з цією темою.

Елтон Джон / © Associated Press

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як зараз живе голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм, який потрапив у низку гучних скандалів. Пропонуємо пригадати його "поцілунки" диктатору путіну, коханку з України і як він втратив 100 млн статків.

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