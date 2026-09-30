Гайтана, Питт, Каменских и другие: кто из звезд страдал от алкогольной зависимости и как справился с ней

Настя Каменских, Гайтана, Брэд Питт

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Жизнь звезд со стороны часто кажется настоящей сказкой: красные дорожки, громкие премьеры, миллионные гонорары и внимание миллионов поклонников. Но за яркими кадрами нередко скрываются личные кризисы, о которых знаменитости годами предпочитали молчать.

Алкоголь, наркотики и другие вредные привычки для некоторых артистов в свое время стали способом справиться со стрессом, давлением славы, личными драмами или эмоциональными проблемами. В то же время часть звёзд смогла остановиться, обратиться за помощью и кардинально изменить образ жизни.

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Некоторые знаменитости не стали скрывать свои сложные переживания и публично рассказали о своей зависимости. Кто-то полностью отказался от алкоголя, а кто-то научился контролировать свои привычки и больше не позволяет им управлять своей жизнью.

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Редакция сайта ТСН.ua вспоминает истории пяти украинских и пяти голливудских знаменитостей, которые открыто говорили о борьбе с вредными привычками.

Украинские звезды

Юрий Ткач

Юрий Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach

Украинский комик и актёр Юрий Ткач в своё время решил серьёзно пересмотреть свои повседневные привычки. В частности, артист отказался от пива и крепкого алкоголя, а вместе с этим изменил рацион питания.

Ткач рассказывал, что новый режим помог ему сбросить вес и лучше контролировать своё самочувствие. По его словам, теперь он гораздо внимательнее относится к тому, что ест.

Юрий Ткач / © instagram.com/yuriy_tkach

Артист не превращает здоровый образ жизни в строгий запрет на всё на свете — во время встреч с друзьями он может выпить бокал сухого вина. Однако от крепкого алкоголя и пива Ткач отказался.

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Гайтана

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Певица Гайтана также не скрывала, что в прошлом у нее были вредные привычки. Артистка рассказывала об алкоголе и марихуане, которые в свое время негативно сказывались на ее жизни.

Впоследствии певица решила полностью отказаться от них и сделала ставку на здоровый образ жизни.

Гайтана публично рассказывала о своём опыте, подчеркивая, что больше не хочет возвращаться к прежней модели поведения.

Гайтана / © instagram.com/gaitana_music

Сегодня певица уделяет гораздо больше внимания своему самочувствию, физической активности и внутреннему равновесию.

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MamaRika

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika откровенно рассказывала о том, что в юности у нее были проблемы с алкоголем. По словам артистки, на ее отношение к спиртному в значительной степени повлиял и пример отца.

В какой-то момент певица решила провести над собой эксперимент и полностью отказалась от алкоголя. Вместо запланированного года она не пила три года.

MamaRika призналась, что за это время заметила значительные изменения в своей жизни и стала чувствовать себя намного лучше.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Для певицы это стало доказательством того, насколько сильно алкоголь влиял на её самочувствие и повседневную жизнь.

Позитив

Позитив / © instagram.com/positiff

Алексей Завгородний, известный как «Позитив», также не стал скрывать свой непростой опыт с алкоголем.

Артист рассказывал, что в свое время употреблял алкоголь, чтобы справиться с депрессивными состояниями и личными кризисами. Он даже соглашался с определением «бывший алкоголик».

В то же время Позитив подчеркивал, что путь к преодолению зависимости был нелегким. Он работал над собой и учился справляться со сложными моментами без алкоголя.

Позитив / © instagram.com/positiff

При этом артист не заявлял об абсолютном пожизненном отказе от алкоголя, а говорил именно о контроле над этой привычкой и работе над собой.

Настя Каменских

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменских тоже откровенно рассказывала о непростом периоде в своей жизни. Певица призналась, что в течение эмоционально тяжёлого года стала значительно чаще употреблять алкоголь.

По словам артистки, раньше она пила немного, однако в сложный период алкоголь стал для неё способом хотя бы на время отвлечься.

Впоследствии певица значительно сократила употребление алкоголя и объяснила, что хочет жить настоящим моментом, а не пытаться убежать от собственных переживаний.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Таким образом, её история отличается от классических историй о многолетней зависимости: Каменских сама публично признала проблему и рассказала об изменении своего отношения к алкоголю.

Голливудские звезды

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф / © wmagazine.com

Дэниел Рэдклифф обрёл мировую славу ещё в детстве. Роль Гарри Поттера принесла ему такую популярность, о которой большинство актёров могут только мечтать.

Однако вместе с популярностью пришло и огромное психологическое давление. Редклифф впоследствии рассказывал, что алкоголь стал для него серьёзной проблемой.

Актёр бросил пить в 2010 году. Впоследствии он неоднократно подчеркивал, что не хочет романтизировать тот период своей жизни.

Дэниел Рэдклифф / © Associated Press

Сегодня Редклифф уже много лет живет без алкоголя и построил свою жизнь вдали от того образа жизни, который в свое время считал нормой.

Брэд Питт

Брэд Питт / © Associated Press

Брэд Питт в свое время также открыто заговорил о проблемах с алкоголем. В 2017 году актер рассказал, что в течение длительного времени регулярно употреблял алкоголь и марихуану, а впоследствии понял, что алкоголь стал проблемой.

Питт обратился за помощью и начал терапию. Он говорил о желании разобраться в своих переживаниях, а не пытаться заглушить их алкоголем.

Брэд Питт / © Associated Press

Питт тогда говорил, что ему нравится новое состояние трезвости и возможность снова полноценно испытывать собственные эмоции, однако впоследствии вернулся к употреблению, но в 2026 году актер говорил о самоконтроле и не допускает излишеств.

Бен Аффлек

Бен Аффлек / © Associated Press

Бен Аффлек на протяжении многих лет открыто говорит о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Актер неоднократно проходил лечение и переживал периоды срывов.

Аффлек признавался, что поначалу ему было сложно даже принять тот факт, что у него проблема с алкоголем.

Он впервые бросил пить ещё в начале 2000-х, однако впоследствии снова начал употреблять. После этого актёр вновь стал работать над тем, чтобы оставаться трезвым.

Бен Аффлек / © Associated Press

Аффлек подчеркивал, что выздоровление — это не одноразовое решение и требует постоянной работы над собой.

Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший / © Associated Press

Роберт Дауни-младший прошел один из самых сложных путей к трезвости среди голливудских знаменитостей.

Актер начал употреблять алкоголь и наркотики ещё в детстве. Впоследствии зависимость серьезно ударила по его карьере: Дауни-младший имел проблемы с законом, попадал под арест и неоднократно проходил лечение.

Ему потребовались годы, чтобы полностью изменить образ жизни. Актёр работал со специалистами, проходил терапию и постепенно возвращался к профессии.

Роберт Дауни-младший / © Associated Press

В результате Дауни-младший смог возобновить карьеру и стать одной из самых узнаваемых голливудских звёзд.

Его историю часто приводят в качестве примера того, что даже после очень сложного периода человек может кардинально изменить свою жизнь.

Элтон Джон

Элтон Джон / © Associated Press

Элтон Джон также на протяжении многих лет открыто говорил о своей зависимости от алкоголя и наркотиков.

Музыкант пережил период, когда вредные вещества стали частью его повседневной жизни. Со временем он осознал, что больше не хочет жить в таком режиме.

В 1990 году Элтон Джон начал новый этап жизни без алкоголя и наркотиков. С тех пор музыкант неоднократно публично говорил о трезвости и важности поддержки для людей, борющихся с зависимостью.

Артист даже отмечал годовщины своей жизни без вредных веществ, превратив собственный опыт в часть своей общественной деятельности по этой теме.

Элтон Джон / © Associated Press

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