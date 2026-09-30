Доллар подорожает, а зарплаты упадут: экономисты поразили своим прогнозом на октябрь 2026 года

Экономисты составили прогноз на октябрь / © ТСН

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Испытание украинцев на прочность в октябре продолжится. Как изменятся зарплаты, пенсии, чего ожидать от курса доллара, насколько вырастут цены, в частности на топливо, спрогнозировали наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин и специалист по вопросам энергетики и топливного рынка Геннадий Рябцев.

Зарплаты пойдут вниз

И Олег Пендзин, и Андрей Шевчишин считают: в октябре средняя зарплата в Украине будет ниже, чем в сентябре. Главная причина — полная остановка производства в металлургической отрасли и значительное сокращение в горнодобывающей.

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«Средняя зарплата снизится до 31 000 грн, то есть на 1 200–1 300 грн», — уточнил Олег Пендзин. — Из-за вражеских ударов приостановлена работа «Запорожстали» и «Криворожстали», работникам будут платить две трети оклада без премий и надбавок за вынужденный простой. Это более 20 тысяч работников с зарплатами, превышающими средние по Украине. Продолжаются увольнения на других крупных предприятиях, в ритейле и т. д., где зарплаты довольно высокие. На рынке становится больше безработных, это также сдержит рост зарплат».

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Андрей Шевчишин добавил, что плановые расчетные показатели средней зарплаты в октябре составляют около 32 000 грн, что ниже, чем в августе и, по оценкам, в сентябре.

«На самом деле из-за упадка металлургической отрасли, снижения заработка в торговле, ритейле и сфере услуг сумма может оказаться даже меньше 31 000 грн. В металлургии оклад составляет 50–60% от заработка. Остальное — доплаты за выполнение плана, работу в ночные смены, вредные условия труда и интенсивность. Во время простоя все эти надбавки отменяются», — пояснил Андрей Шевчишин.

Пенсии: меньше справок

Главной новостью октября станут изменения для пенсионеров-внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), то есть тех, кто выехал с временно оккупированных территорий. По данным Министерства социальной политики, их число составляет около 1,5 млн (15% от общего числа пенсионеров), включая людей с инвалидностью, которые также получают пенсию. С 22 октября вступит в силу новый закон № 4924-IX, отменяющий дополнительные бюрократические требования к переселенцам. В частности, с пенсионеров-ВПЛ, выехавших на подконтрольную Украине территорию, снимается обязанность доказывать, что они не получают выплат от России. Основным подтверждением статуса становится электронная или бумажная выписка из Единой информационной базы данных вместо бумажной справки ВПЛ. Ранее выданные справки действительны, менять их не обязательно. Для тех, кто до сих пор проживает на временно оккупированных территориях, требование подтверждать неполучение российских пенсий остается в силе.

Для остальных почти 10 млн пенсионеров, за исключением тех, кто достиг определенного возраста (об этом ниже), ничего не изменится, в том числе и в финансовом плане. Но они могут подсчитать, насколько увеличатся их пенсии, если Верховная Рада утвердит предложенные Кабмином новые социальные стандарты в проекте закона о государственном бюджете на 2027 год. В частности, минимальная пенсия должна вырасти с 2595 грн до 2878 грн (+283 грн или +10,9%). Также в проекте закона о госбюджете на март 2027 года запланирована ежегодная индексация пенсий. Очевидно, что о конкретных цифрах речь не идет — ещё рано.

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Как и раньше, в октябре действуют два фактора. Первый — согласно закону, пенсионерам, достигшим определённого возраста, автоматически начнут начислять ежемесячные доплаты: от 70 до 74 лет — 300 грн, от 75 до 79 лет — 456 грн, от 80 лет — 570 грн. Главное условие — общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн.

Вторая категория — неработающие пенсионеры, которым в октябре исполнится 65 лет, при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) имеют право на пенсию в размере не менее 4213 грн. Если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет. Она также будет начислена автоматически.

Инфляция: цены будут расти быстрее

Октябрь станет месяцем ускорения роста потребительских цен, по мнению экспертов.

Андрей Шевчишин настроен пессимистично: по его мнению, в октябре цены на всё вырастут в среднем на 1,2–1,5%.

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«Министр агрополитики Тарас Высоцкий заявил, что сельскохозяйственная продукция подорожает на 2,5% исключительно из-за логистики, — анализирует Андрей Шевчишин. – Будут наблюдаться сезонные тенденции роста стоимости продовольственной корзины за счёт подорожания яиц, молочных продуктов, начнётся рост цен на овощи и яблоки. Подорожают табачные и алкогольные изделия, поскольку врагом уничтожена часть производственных мощностей. Возможно снижение цены на сахар, так как начинается сезон сахарного производства, но этот фактор окажет незначительное влияние».

Олег Пендзин также прогнозирует значительное ускорение инфляции в октябре: она может достичь 1,5%. В первую очередь на рост цен повлияет подорожание топлива (бензин — на 10%, дизель — на 7%), рост цен на овощи и возможная девальвация гривны.

Курс валют: доллар по цене выше 45 грн станет реальностью

По словам Олега Пендзина, октябрь должен стать решающим: если Верховная Рада не проголосует за более чем 30 законов (пока принято лишь семь — Авт.), необходимых для разблокирования зарубежной финансовой помощи, Нацбанку придется девальвировать гривну. Речь идет о ряде антикоррупционных законов, реформировании судебной и налоговой системы, уточнил эксперт.

«Надеюсь, что депутаты после возвращения с работы в избирательных округах „включат турборежим“ и оперативно примут необходимые законы, чтобы разблокировать финансирование, — размышляет Олег Пендзин. — Пока ситуация сложная. У Минфина сейчас недостаточно средств, поэтому может быть оказано давление на Нацбанк, чтобы официальный курс гривны в октябре стабильно превысил 45 грн/доллар (сейчас 44,97) и продолжил рост».

По анализу Андрея Шевчишина, в октябре на гривну будут оказывать давление три фактора.

Во-первых, дефицит внешней торговли углубляется. Металлургия не работает из-за вражеских ударов (средний объем экспорта составлял 375 млн долларов в месяц), а при закрытых портах экспорт рудного сырья идет всё хуже и хуже (средний экспорт составлял 225 млн долларов в месяц), внутреннего спроса на неё теперь нет.

Во-вторых, импорт будет расти. Речь идет об импорте топлива, товаров и продуктов питания после уничтожения складов, фармацевтической продукции и даже металлопродукции. Плюс подготовка к зиме, наполнение газохранилищ.

Третье — снижение курса евро по отношению к доллару, что приведет к увеличению стоимости помощи в евро в гривневом выражении.



Что будет сдерживать девальвацию гривны:

Продолжение валютных интервенций НБУ, который конвертирует финансовую помощь партнеров в гривну посредством продаж на межбанковском рынке. Однако помощь поступает нерегулярно, а резервы Национального банка исчерпаны, поэтому когда останется критический уровень запасов (обеспечение трёхмесячного импорта, сейчас хватает на 4 месяца — Авт.), придётся перейти к жёсткой экономии.

Сокращение государственных расходов. Правительство оставило финансирование только по защищенным статьям. Меньше бюджетных средств в экономике — меньше спроса на импорт и валюту.

Волна сокращений штатов в бизнесе. Это ударяет по доходам населения, а значит, сдерживает как потребительский спрос, так и покупку валюты.

«По наиболее вероятному сценарию, доллар в октябре выйдет на новый уровень: курс на межбанке — 45,10–45,95 грн, наличный доллар — 45,50–46,00 грн, евро (межбанк и наличные) — 51,00–51,50 грн. Девальвационный тренд не исчез, поэтому оставляю оценку на конец 2026 года: 45,5–46,7 грн за доллар при условии достижения энергетического перемирия и ритмичного внешнего финансирования, а в отношении них сохраняется неопределенность», — резюмировал Андрей Шевчишин.

Цены на топливо: дешевле не станет

Геннадий Рябцев отметил, что военные события в противостоянии США и Ирана в сентябре развивались по наихудшему сценарию. Это привело к стремительному росту цен на нефть и, соответственно, на топливо в мире и в Украине. Поэтому на этот раз эксперт был осторожен в своих прогнозах.

«При нынешней волатильности (быстрых колебаниях) называть конкретную цену топлива с точностью до гривны означало бы создавать иллюзию точности, — говорит Геннадий Рябцев. — До конца осени ожидаю сохранения высокой волатильности, причем дизельное топливо будет оставаться более уязвимым к внешним ценовым шокам, чем бензин. Дальнейшая траектория цен будет зависеть прежде всего от котировок нефтепродуктов в Европе, доступности дизельного топлива, логистики, валютного курса и налоговой нагрузки. Но есть еще один фактор — поведение операторов рынка топлива, которые традиционно пытаются переложить значительную часть собственных ценовых, валютных и логистических рисков на конечного потребителя. Причем делают это асимметрично: когда ожидается подорожание ресурса, розничные цены нередко начинают расти ещё до того, как более дорогой ресурс физически поступил на АЗС. Когда же внешние котировки снижаются, операторы обычно ссылаются на необходимость сначала реализовать ранее приобретенные дорогие запасы».

По оценке Геннадия Рябцева, риск заключается не в том, что топливо исчезнет с АЗС, а в том, сколько потребителю придется за него заплатить. По мнению эксперта, 115–120 грн/л — это стрессовый ценовой сценарий. Чтобы дизельное топливо стоило 115–120 грн/л, должна реализоваться неблагоприятная комбинация факторов: сохранение или усугубление мирового дефицита дизельного топлива, высокие европейские котировки, проблемы с логистикой, дальнейший рост стоимости доставки, новые перебои с предложением, девальвация гривны. Если внешний рынок стабилизируется или котировки нефтепродуктов устойчиво снизятся, оснований для его реализации станет значительно меньше.

По данным организаций, осуществляющих мониторинг рынка топлива, на конец сентября розничные цены на бензин А-95 колебались от 85,49 до 94,90 грн/л, на дизельное топливо — от 96,44 до 103,00 грн/л, на автогаз — от 42,63 до45,50 грн/л. Средние цены на топливо в Украине в настоящее время составляют: бензин А-95 — 89,25 грн/л (+9,18 грн/л за месяц), дизель — 98,42 грн/л (+6,76 грн/л), автогаз — 43,92 грн/л (+0,85 грн/л).

Выводы

Экономическая ситуация в октябре может оказаться хуже, чем в сентябре. Зарплаты пойдут вниз, а цены и курс доллара — вверх. Пенсионеры и бюджетники не потеряют в номинальных доходах, однако реальная покупательная способность пенсий и зарплат заметно снизится.

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