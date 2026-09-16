Курс валют в Украине / © ТСН

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Первая половина сентября на украинском валютном рынке выглядела так спокойно, что это даже начинает настораживать. Эксперты прогнозировали в сентябре девальвацию гривны, но пока она укрепилась, пусть и незначительно. Но впереди конец квартала, закрытие контрактов и активизация импортеров.

Есть ли текущий штиль затишьем перед бурей, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

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Вы также узнаете:

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– что происходит на рынке валюты;

– чего ожидать от курса с 16 по 30 сентября;

– продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

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Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, в первой половине сентября продолжилась ситуация с курсом, которая имела место в августе: наличный доллар продолжил находиться в так называемом боковом тренде. То есть колебался в узком коридоре без четкого направления смены курса, но в целом доллар за две недели постепенно подешевел ниже 45 грн/доллар. Курс продажи менялся в коридоре 44,80-44,95 грн/доллар, курс покупки — от 44,28 до 44,42 грн/доллар. Во вторник, 15 сентября, один доллар стоил в продаже в среднем 44,90 грн, по покупке — 44,40 грн (+10 коп. с начала недели).

Самая высокая цена продажи доллара на 15 сентября была 45,10 грн, самая низкая — 44,75 грн/доллар. Максимальный курс покупки составил 44,65 грн/доллар.

Курс наличного евро в первую неделю сентября был медленно восходящим, далее тренд сменился нисходящим. Колебания от 52 до 52,30 грн/евро в продаже и от 51,40 до 51,62 в покупке. За 15 дней средний курс вернулся на уровень начала сентября в продаже (52 грн/евро) и снизился в покупке на 5 коп. до 51,35 грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро на 15 сентября была 52,30 грн, самая низкая — 51,85 грн. Максимальный курс покупки составил 51,80 грн/евро.

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Национальный банк с 1 по 15 сентября держал официальный курс гривны по отношению к доллару в коридоре 44,46–44,73 грн, на 15 сентября курс был 44,62 грн/доллар. В итоге +10 коп. за 15 дней.

Официальный курс евро с 1 по 15 сентября снизился на 12 коп., с 51,64 до 51,52 грн/евро. Однако на максимуме евровалюта обошлась в 51,99 грн (10 сентября).

Соотношение доллар/евро не изменилось: 1,15 доллара за евро.

Андрей Шевчишин оценил регуляторную политику НБУ в первой половине сентября как направленную на сдерживание курса доллара.

«Две недели сентября на валютном рынке Украины — это очередные интервенционные „анаболики“, которые не дают возможности ни доллару, ни евро показать рост, — объяснил Андрей Шевчишин. — Каждый день продавцы и покупатели на межбанке пытались вытолкнуть курс вверх, но новая порция продажи валюты Нацбанком возвращала доллар ближе к 44,5 грн. Наличный рынок по цене продаж сохранял покой. Среднесуточная покупка валюты снизилась на 0,4% до 96,2 млн долларов, продажи выросли на +0,1% до 67,1 млн дол. Дефицит сделок населения с наличными снизился на 1,3% до 29,1 млн долларов. Это все еще очень значительные уровни, которые на 20% выше средних показателей этого года».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты подчеркнули: ситуация с курсом доллара остается сложной и сложно прогнозируемой. Потому что руководство главного игрока на валютном рынке — Нацбанка — знает, когда оно перестанет удерживать курс гривны, наполняя рынок валютой из золотовалютных резервов. Напомним: НБУ традиционно не дает прогнозов по своей валютной политике.

По мнению Андрея Шевчишина, вторая половина сентября будет насыщена на события, которые могут в дальнейшем значительно повлиять на валютный рынок Украины: решение Центробанка ЕС, Федеральной резервной системы США, НБУ по учетным ставкам (процентам годовых, под которые они кредитуют коммерческие банки — Авт.), голосование в Верховной Раде по очередным расходам зарубежной финансовой помощи, представление Кабмином проекта закона о госбюджете Украины на 2027 год. «Фундаментальный негатив значителен. Во-первых, новые поступления приостановлены, а золотовалютные резервы уменьшаются безумными темпами. Во-вторых, уничтоженное врагом производство будет перекрываться дополнительным импортом. В-третьих, начинается сев озимых, для него нужно 80 млрд грн, которых нет. Наши порты на Черном море остаются закрытыми, хотя есть некоторое улучшение по отправке зерна по сравнению с августом. Но негатив добавилось от роста мировых цен на нефть. Несмотря на это, мой прогноз по доллару до конца сентября остается без изменений. НБУ будет держать курс, пока это возможно и будет конвертировать резервы в гривну для финансирования расходов госбюджета. Межбанк: 44,50-44,85 грн. Следим за верхним пределом, преодоление которого открывает путь на 45 грн/доллар и дальше. Наличный доллар: 44,75-45,25 грн. Наличный евро в диапазоне 51,5–52,5 грн/евро», — видит Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин также согласен, что до конца сентября официальные курсы доллара и евро останутся на нынешних уровнях: между 44,5 и 45 грн/доллар и 51,5–52 грн/евро.

«НБУ решает свои задачи, одна из них — балансировка государственного бюджета, если сейчас отпускать курс доллара до 46 грн/доллар и выше — будет стремительное ускорение инфляции, — объясняет Олег Пендзин. — Рост курса доллара — это рост цен на самый необходимый. Оно в первую очередь ударит по самым незащищенным слоям населения, потому что Украина сейчас зависит от импорта: это, прежде всего, горючее и энергоносители, цены на которые пойдут вверх. Поэтому в краткосрочной перспективе — две-три недели курс доллара будут держать. Что будет дальше прогнозировать сложно».

Андрей Забловский говорит, что состояние на валютном рынке во второй половине сентября продолжат определять два фактора: дисбаланс между экспортом и импортом и валютная политика НБУ.

«Валюты в страну поступает меньше, а спрос на нее растет, в том числе и на наличном рынке, однако Нацбанк компенсирует дисбаланс ее значительными продажами, в августе было продано на межбанке 4,85 млрд долларов, это 5% золотовалютных резервов, — говорит Андрей Забловский. — Не трудно спрогнозировать: спрос на валюту будет расти и дальше, и, наконец, регулятор не сможет его удовлетворить. Это означает девальвацию гривны. Не исключено, что он может начаться даже в сентябре, хотя вероятность невысока. Прогноз: в ближайшие две недели курс на межбанке будет колебаться в пределах 44,5-45,2 грн/доллар».

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин дал тревожный совет: в октябре, возможно, придется принимать решение о постепенном выходе из гривневых инвестиционных инструментов.

«Камнем преткновения сейчас деятельность Верховной Рады, парламентариям для разблокирования зарубежной финансовой помощи необходимо быстро принять 26 законов, — отметил Олег Пендзин. — Из-за провала предварительных голосований под угрозой недополучения находится 29,5 млрд долларов. Принятие этих документов критически важно для финансирования военных и социальных расходов до конца 2026 года. Самые безотлагательные законы касаются борьбы с коррупцией: реформа Высшего антикоррупционного суда, работа Высшей квалификационной комиссии судей, деятельность Нацкомиссии по ценным бумагам, а также реформирование „Укрзалізниці“, усиление проверок для ФЛП. Иначе нас ждет печатание денег и быстрое обесценивание гривны».

Андрей Шевчишин предпочитает запасаться валютой.

«Ситуация вырисовывается столь сложная, что покупку валюты нужно рассматривать не столько как заработок, а как страховку от обесценивания сбережений. Очевидно, что продавать доллары и евро не стоит, ведь курс пока не растет», — говорит эксперт.

Андрей Забловский называет преждевременным выход из гривневых инвестиционных инструментов. Но советует иметь под рукой неприкосновенный запас средств, которые могут быть задействованы при необходимости.

«Это наличная гривна и валюта (в пропорции 50/50) на сумму не менее трех месяцев базовых затрат семьи. Деньги должны быть мгновенно доступны в случае чрезвычайной ситуации. Все сверх этой суммы выгоднее всего держать в облигациях внутреннего государственного займа», — советует Андрей Забловский.

Как видим, в советах экспертов появляются тревожные нотки. Резюме: обвала гривны они не ожидают, а до конца месяца прогнозируют стабильность курса. Однако предостерегают: это затишье перед бурей.

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