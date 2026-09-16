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Астролог назвал знаки Зодиака, которые везут за собой работу даже в отпуск
Как известно, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает, но следуют этой житейской мудрости далеко не все.
Есть и те, кто не может и дня прожить без работы — даже отдыхая, они все время должны что-то делать.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые везут с собой работу даже в отпуск.
Близнецы
Близнецам нравится ощущение нужности и востребованности, которая дает им работа. Именно поэтому они готовы заниматься ею везде — хоть дома, хоть на отдыхе. Правда, серьезным трудом их деятельность в таком случае назвать нельзя, но и оторваться от своего занятия окончательно они не могут, а, возможно, не хотят.
Дева
Девы, образно говоря, всегда стремятся усидеть на двух стульях одновременно, в данном случае — на работе и в личной жизни. Даже находясь на пляже или экскурсии, представители знака с кем-то созваниваются — «по рабочим вопросам»: им кажется, что таким образом они все время находятся в курсе дел.
Козерог
Козероги, будучи главными трудоголиками зодиакального круга, без работы чувствуют себя так, как будто бы их просто выбросили на обочину жизни. Поэтому они берут на отдых ноутбук, к которому бегут в любую свободную минуту, а иногда и в ущерб «мероприятиям», непосредственно связанные с отдыхом.
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