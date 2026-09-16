Астрологический прогноз на 16 сентября

Журавли / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от новых начинаний в это время желательно отказаться — они могут дать результат, противоположный тому, на который мы рассчитывали изначально.

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Символ дня: журавли.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, аквамарин.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

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За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, исчезает буквально за сутки, особенно если не пускать ее на самотек. Можно проводить омолаживающие процедуры, а вот лечить зубы нежелательно.

Питание дня: звезды настаивают на отказе от мясных блюд — прежде всего мяса птицы

Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами, поэтому можно смело отправляться в парикмахерскую.

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Дачные работы дня: успешными окажутся сезонные садово-огородные работы: можно убирать опавшие листья, укрывать теплолюбивые растения, прятать на зиму садовый инвентарь.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, привлекающие любовь и дружбу.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому — в случае приятного «сюжета» — нельзя никому о них рассказывать.

Табу дня: нежелательно никому ничего давать — особенно личные вещи.

Цитата дня: «Любовь и работа — единственно стоящие вещи в жизни. Работа — это своеобразная форма любви» (Мэрилин Монро).

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