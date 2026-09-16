В Украине был ликвидирован генерал РФ, докладывавший Путину о «захвате» Константиновки

Антон Грунис / © LB.ua

Реклама

На войне против Украины погиб генерал-майор РФ Антон Грунис, ранее докладывавший Путину о якобы «захвате» Константиновки в Донецкой области.

Об этом сообщают российские СМИ.

Реклама

В понедельник, 14 сентября, один из российских провоенных пабликов сообщил о гибели выпускника Казанского Суворовского военного училища по имени Антон. К публикации добавили фотографию командующего 4-й отдельной мотострелковой бригады генерал-майора Антона Груниса.

Реклама

Открытые данные подтверждают, что Грунис действительно учился в Казанском Суворовском военном училище. Обозначение КПК48 соответствует выпуску 1996 года. В тот момент Грунису было примерно 16–17 лет, что соответствует возрасту курсантов таких учебных заведений.

В 4-й ОМСБр подтвердили гибель Груниса. В то же время российская сторона не уведомила обстоятельства и точную дату смерти военного.

Как сообщали российские СМИ, 27 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил генерал-майору Антону Грунису «Золотую звезду» Героя России. Награду, по официальной версии, ему присвоили «за мужество и героизм, проявленные во время исполнения воинского долга».

Именно Грунис в начале июля докладывал Путину о якобы «захвате» Константиновки в Донецкой области Украины.

Реклама

«Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще», — говорил Путин о Грунисе.

По имеющимся данным, еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Грунис участвовал в оккупации Крыма в 2014 году. Позже он служил в 18-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, где являлся командиром мотострелкового батальона.

Впоследствии Грунис возглавил 4-ю мотострелковую бригаду так называемого 2-го армейского корпуса. 6 мая 2024 года ему присвоили звание генерал-майора. Его позывной был «Грозный».

Ранее сообщалось, что в России сообщили о якобы уничтожении командующего 51-й армией Южного военного округа РФ. Речь идет о генерал-лейтенанте Сергее Мильчакове.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Москве нашли мертвым 83-летнего генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева.

Новости партнеров

Новости партнеров