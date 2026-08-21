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ТСН в социальных сетях

Генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев

Генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
2 мин
Генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев

В Москве нашли мертвым экс-генерала ФСБ, работавшего на Минобороны

Лаптев возглавлял компанию, поставлявшую программное обеспечение и оборудование для Министерства обороны РФ.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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В Москве обнаружили мертвым 83-летнего генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева. По предварительной версии российских медиа, бывший высокопоставленный силовик покончил с собой в собственной квартире.

Об этом пишут российские телеграм-каналы и средства массовой пропаганды.

Лаптев возглавлял компанию, поставлявшую программное обеспечение и оборудование для российских силовых структур, в том числе Министерства обороны РФ. Тело генерал-майора обнаружили 20 августа в его квартире на Верхней Красносельской улице.

«Он покончил жизнь самоубийством», — утверждают пропагандисты из «Московского комсомольца», которые первыми сообщили о смерти бывшего высокопоставленного силовика.

По данным издания, Лаптев принимал участие в войне СССР против Афганистана. Позже он долгое время работал в ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности.

Также Лаптев работал в налоговой полиции, а затем стал заместителем министра по налогам и сборам.

С 1998 года он возглавлял совет директоров компании «Информтехника и Связь», позже ставший частью группы компаний «Информтехника».

«Московский комсомолец» не сообщил подробностей о деятельности компании Лаптева. В то же время оппозиционное российское издание «SOTA» отметило, что компания производит компьютерное программное обеспечение и оборудование. Среди крупнейших контрагентов в открытых базах данных указаны Минобороны, МВД, телефонная станция Санкт-Петербурга и т.д.

К слову, в июле в Москве нашли мертвым 57-летнего Алексея Коршенко — бывшего заместителя гендиректора компании «Авиа Групп», управляющей VIP-терминалами в «Шереметьево», «Пулково» и вертолетной площадкой на Валааме. Официальной версией называют самоубийство, однако знакомые погибшего сомневаются в этом.

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