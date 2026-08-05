В России взорвали авто руководителя производства дронов: в каком состоянии директор завода

В России взорвался автомобиль директора завода дронов

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В России в результате взрыва автомобиля тяжело пострадал генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук, предприятие которого производит ударные FPV-дроны "Упырь".

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы.

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В России взорвался автомобиль директора завода дронов.

По их данным, Ткачук получил тяжелые ранения. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Обстоятельства и причины взрыва пока не сообщаются. Также нет официальной информации о возможных причастных к инциденту.

Ткачук руководит производством FPV-дронов «Упырь», которые российские войска активно используют в войне против Украины. Эти беспилотники применяют для ударов по бронетехнике, укреплениям и живой силе.

Напомним, ранее в центре Москвы в ресторане Balzi Rossi произошел взрыв, вероятной целью которого мог быть российский генерал-полковник Александр Чайко, праздновавший там 55-летие. На закрытом мероприятии присутствовали другие высокие офицеры и депутаты.

Чайко находится под санкциями ЕС за прямую ответственность за массовые гражданские убийства в Буче в начале полномасштабной войны. Российские власти назвали произошедшее терактом и начали расследование.

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По данным мониторинговых пабликов и СМИ, в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi пострадали 25-летняя дочь Чайка и погиб 27-летний мужчина.

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