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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 6-8 августа

В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-8 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

С четверга по субботу, 6–8 августа, ожидается низкая солнечная активность. По прогнозам специалистов, геомагнитная обстановка в эти дни будет преимущественно спокойной — ощутимых магнитных волнений и бурь не предвидится.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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