Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 6-8 августа

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-8 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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С четверга по субботу, 6–8 августа, ожидается низкая солнечная активность. По прогнозам специалистов, геомагнитная обстановка в эти дни будет преимущественно спокойной — ощутимых магнитных волнений и бурь не предвидится.

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Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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