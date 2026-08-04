Гороскоп на 5 августа для всех знаков Зодиака: день, когда всем предстоят испытания

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Преимущественно, они будут касаться наших отношений с другими людьми: именно в такие лунные сутки нас чаще всего обманывают, подставляют и предают. Но, несмотря на всю болезненность такого поступка, особенно если его совершил близкий человек, в нем можно найти и положительные стороны.

Скорее всего, судьба просто убирает из нашей жизни людей, чья миссия в ней уже закончилась — не стоит переживать из-за расставания с ними. Правда, поймем мы это не сразу, поэтому раздражительность, которая овладеет нами с самого утра, в послеобеденное врем может перерасти в агрессию, а это уже может стать причиной серьезных неприятностей, так что необходимо максимально сдерживать свои эмоции.

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Овен

Благоприятный в финансовом отношении день, когда можно заключать выгодные сделки и подписывать серьезные договора — они в самом скором времени принесут нужный результат в виде солидных дивидендов.

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Телец

Плохое настроение — не повод грубить другим людям и, уж тем более, обижать их: конфликт, случившийся в этот день, удастся загладить не сразу — для этого должно будет пройти некоторое — продолжительное — время.

Близнецы

Распространять слухи нежелательно в любое время, но сегодня делать это особенно опасно: все сказанное вами быстро дойдет до человека, которого оно непосредственно касается, и, ско его реакция будет неприятной.

Рак

Сегодня очень важно, несмотря ни на какие раздражители, сохранять состояние внутренней — душевной — гармонии: она поможет удерживать активный рабочий темп и хорошие отношения с близкими людьми.

Лев

День благоприятен для решения серьезных финансовых вопросов, но только в том случае, если вы долго и тщательно к ним готовились — экспромт и импровизация ничего кроем ошибки — и досадных убытков — не принесут.

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Дева

К словам близкого человека, который в пылу ссоры захочет задеть вас побольнее, следует отнестись с пониманием и не принимать их близко к сердцу — на самом деле он так не думает, просто не смог сдержать эмоции

Весы

Как бы сильно вы ни были заняты, необходимо найти время для встречи с друзьями- особенно теми, которых вы давно не видели: общение с ними придаст вам позитивной энергии, в которой вы сейчас так нуждаетесь.

Скорпион

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если покажется, что в вашей помощи нуждаются: дайте окружающим возможность самим решать свои проблемы — звезды уверены, что они это обязательно оценят.

Стрелец

Плохое настроение прекрасно «лечится» беседой с лучшей подругой, особенно если вы давно не виделись: общие воспоминания и обсуждение планов н вернут свойственный вам оптимистический взгляд на мир.

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Козерог

Над предложением занять новую должность, о которой вы давно мечтали, стоит хорошенько подумать — возможно, при ближайшем рассмотрении и анализе она окажется не такой уж привлекательной, как поначалу.

Водолей

Любую — самую сложную — рабочую задачу можно будет решить, только посмотрев на нее под неожиданным и, желательно, креативным углом зрения — готовое клише, которым пользовались раньше, сейчас не подойдет.

Рыбы

Сегодня представителям знака необходимо быть готовыми к любым сюрпризам и неожиданностям — как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, но, как говорится, кто предупрежден — тот вооружен.

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