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Она не стареет: 81-летняя Присцилла Пресли появилась на публике в красном платье
Американка посетила Испанию ради престижного мероприятия.
Присцилла Пресли редко появляется на красных дорожках, однако сделала исключение, посетив 14-е мероприятие Remus Lifestyle Night на испанской Майорке.
81-летняя женщина выглядела великолепно в ярком красном платье в пол, которое также имело длинные рукава и складки ткани на животе. Образ она дополнила сумкой через плечо в тон.
Кроме того, Присцилла дополнила наряд золотыми украшениями, в частности цепочкой с лунообразным кулоном и часами. Её макияж был выполнен в коричневой гамме, а красную помаду Пресли подобрала в тон платью.
Remus Lifestyle Night — развлекательное мероприятие на Майорке, которое собирает гостей со всего мира. Его организует специалист по элитной недвижимости Марсель Ремус. Мероприятие также известно тем, что гости приходят на него в красной одежде.
Присцилла — американская бизнесвумен и актриса. Она — бывшая жена Элвиса Пресли, с которым была замужем с 1967 по 1973 год. Как выглядела Присцилла в день свадьбы, мы рассказывали ранее.