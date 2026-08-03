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Гороскоп на 4 августа для всех знаков Зодиака: день, когда обман выходит наружу
День, когда категорически нельзя лгать, даже если будет казаться, что без лжи не обойтись — она только осложнит ситуацию.
Любой обман рано или поздно выйдет наружу, испортив отношения с близким человеком раз и навсегда.
Это также время реализации важных профессиональных проектов, причем, действовать необходимо решительно и активно: если раздумывать над каждым шагом, можно забыть о навыках ходьбы, поэтому от раскачки, как от пустой траты времени и сил, лучше отказаться. Удачными обещают быть любые финансовые сделки.
Овен
Необходимо — разумеется, на время — отказаться от решения любых рабочих вопросов, заменив их приятными и любимыми занятиями — например, своим хобби, на которое вам обычно катастрофически не хватает времени.
Телец
Не стоит назначать на этот день важные деловые переговоры — партнеры, с которыми вы работаете, окажутся не готовыми идти друг другу навстречу, поэтому важной договоренности достичь, к сожалению, не удастся.
Близнецы
Решая важную жизненную задачу, не стоит игнорировать голос интуиции — так уж сегодня расположатся звезды на небе, что разум в этот день устроит себе выходной, а, значит, может ошибиться, а внутренний голос — нет.
Рак
Особого внимания в этот день потребуют пожилые родственники — необходимо навестить их или, если такой возможности из-за занятости на работе не представится, хотя бы позвонить — они и за это будут благодарны.
Лев
День благоприятен для общения с самыми разными людьми, но расслабляться все-таки не стоит: провокативное поведение некоторых собеседников может выбить вас из состояния душевного равновесия.
Дева
Составляя рабочий план на ближайшее будущее, подключите не только логику, но и фантазию: креативное мышление поможет как поставить самую важную для вас в это время цель, так и способы ее успешного достижения.
Весы
Нынешний день, несмотря на начало недели, желательно посвятить отдыху — он позволит поднакопить сил, которые вскоре понадобятся и для успешной профессиональной деятельности, и для не менее важной личной жизни.
Скорпион
Не стоит забывать о чередовании режима труда и отдыха — работая на износ, всех дел все равно переделать не удастся, а здоровье можно серьезно подорвать — на его восстановление уйдет значительное время и силы.
Стрелец
День, когда нежелательно принимать участие в решении чужих проблем, как бы вас об этом ни просили: слишком велика вероятность того, что люди, которые будут на этом настаивать, могут оказаться мошенниками.
Козерог
В этот день вы на собственном опыте сможете понять, что означает слово «осенило»: решение важного вопроса, на которым вы бились долгое время, придет само по себе — как будто бы снизойдет откуда-то сверху.
Водолей
Сложные профессиональные проекты в этот день успехом не увенчаются, поэтому не стоит тратить на работу над ними время и силы, лучше заняться менее важными, но, тем не менее, столь же необходимыми делами.
Рыбы
Максимум внимания — несмотря на рабочую занятость — необходимо уделить своей семье, особенно маленьким детям и пожилым родственникам: сегодня им — как никогда — понадобится ваша любовь и участие.
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