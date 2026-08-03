Книги, которые вдохновляют: что почитать о силе слова, творчестве и жизни

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Зоя Никитюк, журналистка и составительница семейных воспоминаний в форме мемуаров, подготовила вдохновляющую подборку для ТСН.ua.

«Анатомия писательницы. Как создавать живые тексты», коллектив авторов, Creative Women Publishing

«Анатомия писательницы. Как создавать живые тексты»

К этой книге я возвращаюсь время от времени. В основном по двум причинам: когда не могу заставить себя сесть за текст или срочно нуждаюсь в вдохновении. Британская писательница Вирджиния Вульф говорила: «У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть деньги и своя комната». Не поспоришь. Но что ещё?

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В «Анатомии» 15 украинских современных писательниц поделились своим «а что ещё?». Как они придумывают сюжет и как выглядит их рабочий режим? Что делают, когда писать не хочется? Как удается достичь искренности в тексте? Где те места силы, которые дарят вдохновение? Читаешь и понимаешь, что «когда мы готовы подхватить мячик, который бросит нам воображение, то идеи приходят одна за другой». Наряду с советами современниц в книге представлена «История на полях» — истории писательниц-классиков. Елена Пчилка, Леся Украинка, Ольга Кобылянская, Ульяна Кравченко, Евгения Ярошинская и другие.

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«Голос автора в книге — это то же самое, что камера в кино». Этот сборник рассказов писательниц учит и вдохновляет звучать этим голосом громче и увереннее. А ещё «Анатомия» — невероятно красивое издание, прекрасный вариант для подарка.

«Мои мысли о кино. Как перенести жизнь на сценарий», Антонио Лукич, Stretovych

«Мои мысли о кино. Как воплотить жизнь в сценарий»

Честно признаюсь — не видела ни одного фильма этого 34-летнего режиссёра из Ужгорода. Но на книгу впервые обратила внимание благодаря военному в метро. Он читал и улыбался, придерживая ногой огромный рюкзак, стоявшей на полу. Помню, чуть не пропустила остановку «Вокзальная». «Хм, наверное, интересная книга», — подумала тогда. Прошел год, и я наконец прочитала этот «конспект украинского сценариста».

К написанию сценариев я не имею никакого отношения. Впрочем, как же мне было интересно погрузиться в эту книгу (кстати, это уже третий тираж за два года). «Творчество — это путешествие в погоне за собственным интересом», — говорит автор. «Мои мысли о кино» полезна не только сценаристам, но и всем, кто связан со словом. К тому же книга написана с чувством юмора (теперь я понимаю, почему военный в метро улыбался).

Узнала не только о том, как создаются фильмы, и о методах многих режиссёров, которые помогают им снимать картины. Но главное для каждого из них — напоминание: «Информативным для нас является то, что нас удивляет». Кроме того, благодаря книге составила список фильмов, которые хочу посмотреть, потому что автор очень тепло о них отзывался. Впрочем, сначала наконец-то посмотрю «Мои мысли тихи» Антонио Лукича.

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«Дева», Дейзи Гудвин, «Еще одну страницу»

Не могла оторваться от этого романа об одной из самых известных оперных певиц ХХ века. Хороший перевод, интересная история. Британская писательница в предисловии отмечает, что в произведении достаточно художественного вымысла. Однако большая часть — правда. «Дива» написана о Марии Каллас. Даже если вы не ценитель оперного искусства, то знаете эту фамилию благодаря истории любви. Во многом — трагической. Ведь с нарциссами и насильниками редко бывает иначе.

Её роман с миллиардером Аристотелем Онассисом (тем самым, который женился на вдове Кеннеди) — одна из главных сюжетных линий произведения. От знакомства до расставания через десять лет. Дейзи Гудвин удаётся показать, как очень талантливую, красивую и трудолюбивую женщину может разрушить искусный манипулятор.

«Дева» рассказывает о сложных отношениях с матерью, о том, как Каллас удалось достичь всех возможных вершин в оперном искусстве, о периоде, когда она перестала выходить на сцену и умерла в одиночестве. Впрочем, произведение также о том, что при наличии таланта, трудолюбия и целеустремленности можно достичь многого. Независимо от условий, в которых ты родился и воспитывался.

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