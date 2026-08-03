Россияне сбили дрон прямо над пляжем в Геленджике: есть погибшие и раненые

Избиение дрона над пляжем в Геленджике

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В российском Геленджике ПВО сбило дрон прямо над городским пляжем, где в этот момент отдыхали люди. По предварительной информации, погибли по меньшей мере три человека, еще десятки — получили ранения.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

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Дата публикации 13:29, 03.08.26 Количество просмотров 10 Россияне сбили дрон прямо над пляжем с людьми, есть погибшие и раненые

По предварительным данным, беспилотник сбили прямо над побережьем. В результате падения обломков среди отдыхающих есть жертвы и пострадавшие. Предварительно, по меньшей мере, 3 человека погибли. Точное количество раненых пока уточняется.

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Инцидент еще раз привлек внимание к работе российской ПВО, которая неоднократно сбивала воздушные цели над густонаселенными районами. Это приводило к падению обломков в местах пребывания гражданских и, как следствие, жертв среди мирного населения.

Официального подтверждения обстоятельств происшествия и окончательного количества жертв российские власти пока не обнародовали.

Напомним, что это уже не первый случай, когда российская ПВО сбивает воздушные цели над местами гражданских скоплений. В частности, в июне 2024 года в оккупированном Крыму российские военные перехватывали ракеты прямо над пляжем в Учкуевке , в результате чего обломки упали на отдыхающих. Тогда погибли люди, десятки получили ранения

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