Россия вынуждена обнажать фронт: куда оккупанты срочно стягивают ПВО после точных ударов ВСУ

Война в Украине / Иллюстративное фото / © Associated Press

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За последние несколько месяцев Силам обороны Украины удалось подорвать наступательный потенциал российских захватчиков на передовой. Систематические атаки на вражеские логистические пути в акватории Азовского моря заставляют противника изменять тактику и терять огневую мощь.

Об ощутимых последствиях украинских ударов для российской армии рассказал директор программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в комментарии для «Киев24».

Уменьшение артиллерийского превосходства и снарядный голод

Эксперт сравнил зимний и летний периоды и отметил поразительные изменения в соотношении артиллерийских сил. Если в декабре-январе преимущество россиян в артиллерийском залпе достигало трех-четырех раз, то в июне-июле оно сократилось до показателя в 1,5 раза.

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Хотя оккупационные войска все еще сохраняют определенное огненное превосходство, количество доступных им снарядов значительно уменьшилось. Это постепенный и синергетический эффект от постоянного давления на российские линии снабжения.

Топливный кризис и уничтожение нефтяного терминала

Похожая ситуация наблюдается и с обеспечением вражеской армии горюче-смазочными материалами. В России уже искусственно создается дефицит бензина, а дизельного горючего, хоть его и производят с избытком, катастрофически не хватает непосредственно в войсках.

Главная проблема оккупантов заключается в невозможности безопасно доставить это горючее своим подразделениям через территорию Крыма и другие логистические узлы. Транспортные артерии находятся под постоянным огневым контролем, разрушающим все цепочки снабжения.

Значительным бонусом в этой борьбе стало уничтожение так называемого виртуального нефтяного терминала на входе в Керченский пролив. Павел Лакийчук назвал этот успешный удар украинских сил настоящим джекпотом, еще больше усложнившим жизнь захватчикам.

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Оттягивание ПВО и изменение ситуации на фронте

Чтобы защитить свой теневой флот и остатки логистики у Керченского пролива, российское командование вынуждено идти на отчаянные шаги. Они снимают с передовой часть боевых подразделений и дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы и опрокидывают ее в тыл.

Эту информацию подтверждают и украинские военные на местах. В частности, подразделение беспилотных систем зафиксировало, что значительная часть сил вражеской группировки «Рубикон» и Черноморского флота РФ теперь занимается исключительно охраной логистических путей, а не боевыми действиями.

Конечной целью таких системных ударов по русским тылам является кардинальное изменение диспозиции непосредственно на линии столкновения. Ослабление вражеской артиллерии и ПВО на фронте дает Силам обороны новые возможности для успешного ведения боя.

Напомним, теневой флот России терпит системные потери из-за атак украинских дронов. В Азовском море ВСУ уже поразили более сотни российских судов . Только за последнюю ночь украинские дроны повредили 11 вражеских объектов в акватории.

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