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Россия вынуждена обнажать фронт: куда оккупанты срочно стягивают ПВО после точных ударов ВСУ
Точные и систематические удары украинских сил по ключевым логистическим артериям врага спровоцировали масштабный кризис в армии РФ и заставили оккупантов пойти на отчаянные шаги, срочно оттягивая системы ПВО из передовой.
За последние несколько месяцев Силам обороны Украины удалось подорвать наступательный потенциал российских захватчиков на передовой. Систематические атаки на вражеские логистические пути в акватории Азовского моря заставляют противника изменять тактику и терять огневую мощь.
Об ощутимых последствиях украинских ударов для российской армии рассказал директор программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в комментарии для «Киев24».
Уменьшение артиллерийского превосходства и снарядный голод
Эксперт сравнил зимний и летний периоды и отметил поразительные изменения в соотношении артиллерийских сил. Если в декабре-январе преимущество россиян в артиллерийском залпе достигало трех-четырех раз, то в июне-июле оно сократилось до показателя в 1,5 раза.
Хотя оккупационные войска все еще сохраняют определенное огненное превосходство, количество доступных им снарядов значительно уменьшилось. Это постепенный и синергетический эффект от постоянного давления на российские линии снабжения.
Топливный кризис и уничтожение нефтяного терминала
Похожая ситуация наблюдается и с обеспечением вражеской армии горюче-смазочными материалами. В России уже искусственно создается дефицит бензина, а дизельного горючего, хоть его и производят с избытком, катастрофически не хватает непосредственно в войсках.
Главная проблема оккупантов заключается в невозможности безопасно доставить это горючее своим подразделениям через территорию Крыма и другие логистические узлы. Транспортные артерии находятся под постоянным огневым контролем, разрушающим все цепочки снабжения.
Значительным бонусом в этой борьбе стало уничтожение так называемого виртуального нефтяного терминала на входе в Керченский пролив. Павел Лакийчук назвал этот успешный удар украинских сил настоящим джекпотом, еще больше усложнившим жизнь захватчикам.
Оттягивание ПВО и изменение ситуации на фронте
Чтобы защитить свой теневой флот и остатки логистики у Керченского пролива, российское командование вынуждено идти на отчаянные шаги. Они снимают с передовой часть боевых подразделений и дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы и опрокидывают ее в тыл.
Эту информацию подтверждают и украинские военные на местах. В частности, подразделение беспилотных систем зафиксировало, что значительная часть сил вражеской группировки «Рубикон» и Черноморского флота РФ теперь занимается исключительно охраной логистических путей, а не боевыми действиями.
Конечной целью таких системных ударов по русским тылам является кардинальное изменение диспозиции непосредственно на линии столкновения. Ослабление вражеской артиллерии и ПВО на фронте дает Силам обороны новые возможности для успешного ведения боя.
Напомним, теневой флот России терпит системные потери из-за атак украинских дронов. В Азовском море ВСУ уже поразили более сотни российских судов . Только за последнюю ночь украинские дроны повредили 11 вражеских объектов в акватории.