Паника в Азовском море: РФ бросает в бой секретный центр "Рубикон"

Азовское море / © УНИАН

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Командование Черноморского флота РФ охватила настоящая паника из-за системного уничтожения военного плавсостава Силами обороны Украины. Утратив контроль над морем, захватчики вынуждены идти на беспрецедентные меры для спасения оставшихся судов. Теперь для прикрытия нефтяных танкеров и газовозов в Черном и Азовском морях привлекаются кадровые военные и дефицитные высокотехнологичные подразделения.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ», ссылаясь на собственного агента в штабе Черноморского флота РФ.

Секретные технологии против украинских дронов

По данным подполья, к непосредственной охране гражданских судов, снабжающих топливом оккупационные войска, Кремль привлекает элиту:

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операторов центра беспилотных авиационных систем «Рубикон»;

военнослужащих 51-й дивизии ПВО;

бойцов 1096 зенитного ракетного полка Черноморского флота.

Российское командование разрабатывает схему, по которой на каждый отдельный танкер будут выделяться до трех кадровых военных. Враждебная истерика дошла до того, что гражданские суда превращают в импровизированные боевые точки. Экипажи охраны планируют вооружить спаренными пулеметами, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и новейшими зенитными дронами.

Таким образом, враг лихорадочно пытается обезопасить свой «теневой флот». Именно через эти суда Россия продолжает обходить международные экономические санкции, зарабатывает миллиарды на финансирование агрессии и поставляет горючее для группировок войск на оккупированных территориях Украины.

Причина паники: 136 судов под «физическими санкциями» ВСУ

Причина такого радикального и хаотического поведения русского командования совершенно очевидна. Только за последние 10 дней Силы обороны Украины наложили жесткие «физические санкции» на более 136 российских танкеров, незаконно находившихся в исключительной экономической зоне Украины.

Партизаны подчеркивают, что невиданные шаги окупантов по перемещению дефицитных сил ПВО не останутся незамеченными. В АТЕШ заверили, что фиксируют все передислокации врага и оперативно передают координаты украинским военным. Российскому «теневому флоту» анонсировали судьбу крейсера «Москва» и остального утопленного Черноморского флота РФ.

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Ранее мы писали о том, что флот РФ практически нивелирован: Силы обороны диктуют свои условия в Черном и Азовском морях.

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