Россия нашла нового союзника в ЕС?: Страна, которая поддерживала Украину, неожиданно заблокировала санкции

Греция заблокировала санкции против России

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Афины выступили против введения новых санкций ЕС против российского газа. Целью этой позиции является защита интересов судоходной компании Dynagas, которая принадлежит греческому магнату Георгиосу Прокопиу и специализируется на транспортировке российского сжиженного природного газа из арктических месторождений.

Об этом пишет Financial Times.

Греция блокирует 21 пакет санкций против РФ

Во время заседания послов стран ЕС 15 июля представитель Греции заявил, что запланированный запрет на перевозку российского СПГ в третьи страны может просто «разрушить» Dynagas. Информацию о том, что именно убытки этой компании стали ключевым аргументом Афин против принятия санкций, подтвердили несколько информированных источников.

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По данным аналитического портала Equasis, Dynagas владеет 27 газовозами, среди которых треть мирового флота специализированных танкеров класса Arc7, приспособленных к суровым условиям арктического завода «Ямал СПГ».

Возражения со стороны Греции заблокировали принятие 21-го санкционного пакета ЕС минимум на неделю. Принятие пакета санкций требует единогласного решения всех стран-членов ЕС.

Поэтому «в подвешенном состоянии» оказались и другие меры, в том числе ограничения против российских банков, криптовалютных сетей и предприятий военно-промышленного комплекса.

Пакет также предусматривает механизм снижения «потолка» цен на российскую нефть. Чтобы выиграть время для дальнейших переговоров, послы ЕС в среду вечером срочно продлили текущий лимит в $44,10 за баррель еще на неделю. Уполномоченные лица ЕС отмечают, что пауза также необходима для изучения экономических и технических последствий запрета на транспортировку СПГ.

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В то же время большинство дипломатов ЕС отмечают: бизнес во многих странах блока несет убытки из-за санкций, однако это необходимая цена для давления на экономику РФ. Верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас в понедельник выразила сожаление по поводу отсутствия консенсуса относительно нового пакета.

Она также подчеркнула намерения Евросоюза по дальнейшим действиям в случае затягивания переговоров:

«Наша цель — достичь соглашения. Если у нас нет соглашения, тогда мы начинаем работать над планом „Б“».

Бизнес Георгиоса Прокопиу тесно связан с российским энергетическим сектором. Принадлежащая ему компания Dynacom занимается нефтяными танкерами, и за последние три года заработала на торговле российской нефтью по меньшей мере $915 млн — больше, чем любой другой греческий перевозчик. Также она стала одной из первых, кто рискнул отправлять суда по Ормузскому проливу в начале войны США с Ираном.

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По подсчетам Financial Times, с начала 2025 года 11 судов Dynagas совершили 144 рейса и перевезли более 10 млн тонн российского сжиженного газа. Флот Arc7 был создан специально под проект «Ямал СПГ», расположенный за Северным полярным кругом.

Греки утверждают, что Dynagas не сможет переориентировать эти суда на другие направления и будет вынуждена продать их незападным покупателям. Высокоспециализированные танкеры считаются одними из самых сложных в строительстве, а стоимость каждого оценивается примерно в $300 млн.

Санкции против России: последние новости

Напомним, страны Европейского Союза пока не достигли согласия относительно полноценного 21-го пакета санкций против России из-за споров, в частности, запрета морских услуг и ограничений относительно сжиженного природного газа.

Кроме того, Австрия рассматривает вопрос снятия ограничений с компании Rasperia, а по требованию Болгарии из проекта исключили патриарха Кирилла и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова. В то же время члены ЕС достигли принципиального согласия по сохранению ценового потолка на российскую нефть на уровне $44,1 за баррель.

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Несмотря на эти разногласия, верховная представительница ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз может принять отдельное решение о внесении в санкционный список еще 250 физических и юридических лиц.

Если решение будет утверждено, это станет самым масштабным одноразовым расширением персональных ограничений за все время. В общей сложности ЕС уже ввел 20 пакетов экономических и индивидуальных санкций против РФ.

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