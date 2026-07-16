США ввели новые санкции против РФ: какая причина

Флаг США / © Getty Images

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В среду, 15 июля, США объявили о введении санкций против ряда физических и юридических лиц, которых Вашингтон считает причастными к поставке оружия Ирану.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

В Министерстве финансов США отметили, что ограничения введены в рамках мер против сети, которая, по версии американских властей, обеспечивала поставки вооружения иранским военным.

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В санкционный список попали граждане России Вадим Дружбин и Мария Селина, а также московская компания Avratek.

Кроме того, санкции введены против граждан Ирана и Италии Бехруза Намази и Дунии Эттаиб, иранской компании Nika Jet Company, а также нигерийской компании Vanguard Tactical Supply.

Введенные ограничения предусматривают блокировку активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет на американские физические и юридические лица осуществлять любые финансовые или коммерческие операции с лицами и компаниями, включенными в санкционный список.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок резко ускорил падение, а индекс Московской биржи в ходе торгов снизился до самого низкого уровня с декабря 2022 года.

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Мы ранее информировали, что США восстановили морскую блокаду судов, направляющихся в иранские порты и прибрежные районы или выходящие из них.

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